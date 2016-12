Bicicletele aduc profit economiei britanice

Industria ciclismului aduce Marii Britanii un profit de circa trei miliarde de lire sterline pe an, relevă un raport elaborat de London School of Economics. Calculul ţine cont de activitatea fabricanţilor de biciclete, a comercianţilor şi a tuturor angajaţilor care au legătură cu acest domeniu. În Marea Britanie s-au vândut, în anul 2010, 3,7 milioane de biciclete, cu 28% mai multe decât în anul 2009. În total, circa 13 milioane de persoane se deplasează pe bicicletă în Marea Britanie, iar dintre ele, un milion de persoane au început practicarea acestui sport, anul trecut. Circa 1,5 miliarde de lire sterline s-au câştigat numai din valoarea bicicletelor vândute, în timp ce accesoriile pentru ciclişti au totalizat 850 de milioane de lire. Pe de altă parte, în industria ciclismului lucrează circa 23.000 de britanici, care aduc economiei, sub formă de impozite şi taxe, peste 600 de milioane de lire sterline pe an.

Un efect colateral al ciclismului, dar la fel de benefic pentru economia britanică, este reducerea absenteismului de la serviciu. Conform studiului, o persoană care practică în mod regulat ciclismul este bolnavă, în medie, numai 7,4 zile pe an, faţă de 8,7 zile de boală pentru cei care duc o viaţă sedentară. Printre factorii care au stimulat dezvoltarea ciclismului în Anglia sunt enumeraţi scumpirea carburanţilor auto, extinderea reţelei de piste pentru biciclete şi grija faţă de mediul ambiant.