Bicicliști rătăciți, salvați de polițiști

18:36:26 / 25 Mai 2015

GPS.

Nu stiu unde traiesti tu mai "gps", dar stiu cu siguranta ca in zonele alea(nu peste tot) nu functioneaza nici mama aplicatiilor gps pentru ca nu exista arie de acoperire. stai in pat si razi de niste oameni dornici sa faca miscare in natura, care au venit special dinn Bucuresti sa vada ce tu nu te vei obosi niciodata sa mergi sa vezi pentru ca micii, gratarul si "salamul" sunt mai importante.