Biciclista a transformat capra vecinului în capră de bicicletă. Se minunează şi ea cum poate face turism de pe capra bicicletei. În pragul sărbătorilor pascale, după un vechi obicei, a mers cu capra la păscut. Sub formă de bicicletă. Se poate face turism şi din pedale. Prin contribuţia propagandistică nemăsurată a ministrului Turismului, s-a schimbat fundamental rolul caprei vecinului. Aflăm abia acum că respectiva capră a vecinului s-a dedicat total şi inepuizabil turismului pe două roţi. Nu este vorba despre tanti Miţa, cea care pedala pe Ialomiţa. În fine, avem un nou ţap ispăşitor. Am îmbogăţit rezerva de cadre a cornutelor specializate în această direcţie. Dacă turismul merge prost, aleluia, dăm vina pe bicicletă! Datorită crizei care ne înconjoară, fiecare guvernant simte nevoia să încalece ceva ca să termine povestea cumva. De pildă, povestitorii încălecau pe o şa. Practic, niciun ministru nu este călare pe situaţie. Cei mai mulţi dintre ei pedalează în gol. Şi-au furat singuri lanţul de la biciclete! Au promis fel şi fel de minuni în campania electorală şi acum nu pot să ducă! Ministrul Turismului este inventiv. A inventat bicicleta care circulă pe baza vaselor comunicante cu ape termale. Sărmanul Guvern! Credeam cu toţii că a ajuns de căruţă, dar, din cîte constatăm, a ajuns de… bicicletă! Poate ar fi bine să ne întoarcem la carul cu boi. E păcat să nu valorificăm zestrea de cadre de la nivelul instituţiilor statului. Decît să-i ascultăm cum vorbesc aiurea şi în dodii, mai bine, fraţilor, îi punem la muncă. Sigur, cei în drept au obligaţia să pregătească, în acest sens, o legislaţie adecvată momentului. Să nu mai luăm peste picior boul şi rolul său în societate. Chiar şi biciclista naţiunii ar trebui să fie extrem de exigentă în acest sens şi să nu mai persifleze anumite situaţii date. Auzim adeseori rostindu-se fraze de genul: ”Ei, ce să zic, mi-au luat boii de la bicicletă!” În astfel de situaţii, avem de-a face cu o totală lipsă de răspundere. În definitiv, boii, chiar şi cei de la bicicleta ministresei Turismului, reprezintă bunul nostru cel mai de preţ. De ce să nu ne pese dacă-i fură cineva? În definitiv, furatul unui bou după ce s-a şterpelit un ou se înscrie printre iniţiativele noastre tradiţionale. Nu trebuie reinventat oul. Nu e musai să căutăm boul. Slavă, Domnului, avem destui boi în anumite sfere de influenţă. În schimb, am reinventat bicicleta, ceea ce a stîrnit admiraţia deplină a populaţiei călătoare de pretutindeni. La noi, turismul renaşte pe bicicletă. Ne întoarcem la metodele empirice. Abia aştept momentul în care în hoteluri vor fi reintroduse lămpile cu gaz cu sticlă de opt. Şi “şfara” cu care se jucau mîţele pînă crăpau… Mă bucur pentru capra vecinului. Promovarea ei pe bicicletă reprezintă un semnal pozitiv pentru căutătorii de noduri în papură. Dacă tot pedalează în gol, ar fi bine ca domnii guvernanţi să fie conectaţi la morile eoliene. În felul acesta, vor contribui substanţial la creşterea producţiei de energie a patriei. Trăiască bicicleta!