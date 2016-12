Biciul lui Boc şi mălaiul grişat

Dacă şi-a cumpărat bici, mă gîndesc că Emil Boc are anumite obiceiuri şi apucături. După ce, iniţial, a dat în patima curelei late, care îi ajungea pînă la gît, fără să-i susţină pantalonii, a trecut la bici. Chiar dacă nu-l înalţă prea mult pe bombeuri, biciul ar putea juca un rol important în viaţa sa. Inclusiv în plan politic şi economic. Produs al şcolii parşive de la Cotroceni, unde a fost biciuit bine de mentorul său, Emil Boc ştie să plesnească ca să facă din bici rahat (turcesc) cu perje. De acum încolo, vom avea parte de un nou refren - biciul şi cureaua lată. Poate şi găina beată… După ce moţiunea i-a pus capac, premierul a anunţat că se retrage la munca cîmpului, reintegrîndu-se în corpul de cosaşi de la Cluj. Înclin să cred că, interesat să se reintegreze grabnic în cîmpul muncii, Boc urmează noile cursuri de recalificare privind mînuirea eficientă a biciului. Domnia sa spune că şi-a luat sculă de performanţă pentru a-i biciui pe parlamentari. E clar că l-a înrăit Băsescu împotriva urmaşilor celor 322, pe care prezidentul a vrut să-i arunce peste bord. Dacă mentorul său de la Cotroceni pierde alegerile, s-ar putea ca biciul să se întoarcă împotriva sa. Prea multe păcate a adunat la activ Guvernul Boc! Nici nu a început bine campania electorală şi populaţia s-a apucat deja, în cel mai pur stil grecesc, de paranghelii! Sparge străchini, în loc de farfurii, în capul preşedintelui pe refrenul din Zorba. Biciul lui Boc a stîrnit diverse comentarii. Unii spun că, în calitatea sa de comandant de cursă lungă, o să-l folosească Traian Băsescu în primul voiaj de după eşecul la preşedinţie. O să aibă timp suficient să-şi facă singur autocritica, folosind, în loc de cenuşă bună de pus în cap, biciul lui Boc. Vom avea parte de un tablou de-a dreptul idilic. Băsescu biciuindu-se peste mări şi ţări şi Boc dîndu-şi, de dorul fostului său şef suprem, cu coasa peste picioare… Puşca, biciul, coasa şi cureaua fac parte din arsenalul pedelist pus la dispoziţia lui Traian Băsescu în prezenta campanie electorală. La toate acestea, în doze foarte mari, se adaugă ipocrizia, prostia şi slugărnicia unor supuşi. Specializată în ilustrarea penibilului pe arii mari de activitate, Elena Udrea a declarat, în numele poporului, că sîntem urmaşii lui… Traian (Băsescu)!! Iată unde duce consumul exagerat de ape termale, călăritul fără frontiere şi mersul cu spatele pe bicicletă! Constat că, datorită freneziei de partid, unii dintre susţinătorii lui Băsescu au făcut febră mare şi delirează! Atenţie, excesul de cultul personalităţii dăunează grav credibilităţii! Hrănit bine cu sondaje pro, domnul preşedinte a făcut deja dovada bunului simţ invocat de sloganul său electoral. Nu s-a putut abţine să nu producă glume proaste pe seama adversarilor săi. Din cauza năravului din fire, care, se ştie, nu are lecuire, merge din gafă în gafă! Din cauza stării de nervozitate, face numeroase greşeli. Din păcate, se mai găsesc destui naivi care să pună botul la manevrele sale. Am crezut, iniţial, că Lucian Croitoru, seriosul şi sobrul, o să se retragă din parodia dedicată postului de premier. Aiurea! Dumnealui a luat-o rău la vale şi a înghiţit propunerile lui Băsescu pentru alcătuirea noii echipe guvernamentale! În bătaie de joc, a ieşit la înaintare cu “defuncţii” Blaga, Berceanu, Videanu et comp.! Băi, Croitorule, tu pe cine vrei să prosteşti? Lui Băsescu îi convine de minune actuala stare de provizorat. Acum, dacă şi-a luat şi bici, Emil Boc rămîne premierul preferat al prezidentului. În plan secundar, Croitoru a acceptat să facă jocurile preşedintelui, jucînd cartea sa preferată. Sigur, îşi face iluzii că, dacă Băsescu rămîne preşedinte, o să fie răsplătit aşa cum se cuvine. Croitorul, pe post de vrabie, mălai grişat visează.