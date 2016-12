Cea de-a IV-a ediţie a Bienalei Tinerilor Artişti de la Bucureşti va reuni, la Palatul Ştirbei din capitală, timp de o lună, în perioada 8 octombrie - 7 noiembrie, lucrări semnate de aproximativ 60 de artişti din 20 de ţări. Evenimentul, care se desfăşoară sub sloganul „Police the police”, cuprinde, pe lângă secţiunile clasice, noi secţiuni de film şi fotojurnalism. Artiştii români sunt reprezentaţi la acest eveniment de: Nicu Ilfoveanu, Teodor Graur, Vlad Nancă, Mircea Nicolae, Maria Luiza Alecsandru, Zoltan Bela, Levente Benedek, Emanuel Borcescu, Elena Ciobanu, Alexandra Croitoru, Olivia Mihălţianu, Gheorghe Rasovszky şi Simona Tănăsescu. Lor li se alătură grupul „2Meta”, format din Romelo Pervolovici şi Maria Manolescu.

Sub titlul „Police the police”, Bienala Tinerilor Artişti 2010 testează tensiunea care se creează între două noţiuni problematice: supravegherea şi subvegherea, potrivit organizatorilor. Deschiderea expoziţiei va avea loc pe 8 octombrie, fiind precedată de un simpozion teoretic cu titlul „Catcher in the Eye. Despre practici creative incorecte, dispozitive şi strategii ale subvegherii”. În ziua următoare, va fi organizat un workshop de critică de artă, moderat de Livia Paldi, curator şef la Mucsarnok/ Kunsthalle (Palatul Artei) din Budapesta.

Bienala Tinerilor Artişti este organizată de Fundaţia Culturală Meta, condusă de Romelo Pervolovici, în parteneriat cu Institutul Goethe din capitală şi Institutul Cultural Român. Evenimentul urmăreşte promovarea creaţiei tinere, precum şi o mai bună reprezentare a artei contemporane româneşti pe plan local şi internaţional. Proiectul este sprijinit de reţeaua europeană a institutelor culturale naţionale EUNIC din Bucureşti.