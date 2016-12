„Big brother”, cel mai bun poliţist de prevenţie

CONTROL Primăria oraşului Hârşova va avea un mai bun control în ceea ce priveşte siguranţa cetăţeanului, după ce va reuşi implementarea proiectului privind monitorizarea video a centrului oraşului. „Proiectul a fost aprobat de autoritatea de management împreună cu cel al instalării în oraş a unor panouri electronice informative. Vom reuşi astfel să prevenim foarte multe dintre infracţiunile care se petrec. Probabil că după implementarea acestui proiect vom reveni cu un altul pentru a extinde această monitorizare video, care poate ajuta mult poliţia şi celelalte instituţii”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. Potrivit acestuia, în perioada imediat următoare va fi semnat contractul de finanţare.

REABILITARE DE SPAŢII VERZI “Eu am speranţa că cel târziu până la sfârşitul acestui an vom organiza licitaţia, iar din primăvara lui 2012 ne vom apuca de montat aceste camere video. Regretul este acela că partea a doua a proiectului a fost respinsă. Era vorba despre reducerea cheltuielilor autorităţii publice locale prin înlocuirea sistemului public de iluminat şi folosirea resurselor regenerabile. Din nefericire pentru noi, la autoritatea de management nu sunt angajaţi care să gândească la fel ca noi şi ne-au respins proiectul”, a spus primarul. Nădrag a precizat că doreşte ca, până anul viitor, să fie finalizate şi spaţiile verzi din oraş, care vor fi reabilitate tot cu fonduri europene. “Am depus proiectul de reabilitare a spaţiilor verzi şi acum aşteptăm să primim finanţarea. Are o valoare de 1,1 milioane lei”, a explicat Nădrag. El a adăugat că, prin acest proiect, se vor reabilita mai multe zone din oraş în ceea ce priveşte spaţiile verzi.