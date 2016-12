Big Brother, și la Gârliciu

În zilele noastre, rata infracționalității în mediul rural este mai mare decât cea din mediul urban, având în vedere că, în comune, prezența polițiștilor este mult mai redusă decât în orașe. Trăind în secolul tehnologiei, tot mai mulți primari din comune sunt tentați să instaleze sisteme performante de supraveghere video, după ce au aflat că Poliția folosește imaginile surprinse de camere pentru a identifica hoții, iar aceștia sunt prinși într-un timp mult mai scurt. De exemplu, în orașul Medgidia, în urmă cu doi ani, au fost montate sisteme de monitorizare în spațiul public, care, în mai puțin de un an, și-au dovedit eficiența, întrucât rata infracționalității a scăzut cu aproximativ 40%. Printre edilii care inițiază un proiect de montare a sistemelor de supraveghere se află primarul din Gârliciu, Constantin Cimpoiașu.

EFICIENȚĂ Edilul-șef din Gârliciu consideră că instalarea camerelor video în comună poate avea un efect asemănător cu cel din Medgidia, întrucât comuna dispune de suficienți polițiști. „Avem opt polițiști care patrulează cu mașina prin localitate. Problema este că infractorii așteaptă ca aceștia să părăsească zona în care vor să dea spargerea, iar apoi acționează. Dacă am avea camere de filmat pe străzile principale, odată reclamat jaful la Poliție, mașinile care trec pe străzi ar putea fi identificate mult mai repede de agenții din secția locală de poliție, iar oamenii legii de pe teren vor porni în căutarea lor. Dacă nu am fi avut suficienți agenți de poliție, nu am fi inițiat proiect de montare a camerelor. Ar fi fost o investiție inutilă. În momentul de față, consult oferte de la firmele de automatizări și, din ianuarie, cred că vom monta camere de luat vederi”, a declarat Constantin Cimpoiașu.