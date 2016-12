Bijuterii de epocă, unice în lume, la Mamaia Exotic Car Show

Bijuterii din alte timpuri, ce evocă parfumul unor pasiuni mereu noi, acestea sînt superbele maşini ce alcătuiesc colecţia retro a Mamaia Exotic Car Show 2009. Ajuns la cea de-a doua ediţie, organizat de Primăria Constanţa şi Power Marine, evenimentul găzduieşte, printre altele, modele extrem de valoroase, unele unicat în România, ce fac parte din colecţii particulare celebre: Bugatti La Chapelle (1957, model exclusivist, realizat la comandă, cu elemente cromatice personalizate; din perspectiva concepţiei estetice, bordul maşinii este unic în lume); Ford Mustang (1968, restaurat integral în 2003); Mercedes Benz 200s (1969; cînd Ceauşescu a interzis circulaţia maşinilor ce nu erau fabricate în România, maşina a fost ascunsă într-un garaj, fiind descoperită de actualul proprietar abia în 2007); Excalibur Roadster (unul dintre cele mai spectaculoase modele, restaurat în 1984, serie limitată - 20); Lincoln Zephyr (reproducere actualizată a modelului cu acelaşi nume, din 1939); Studebaker Dictator (1937); Shelby Cobra (replică). Cea mai veche maşină din expoziţie, un Ford T din 1926 (2896 cm3, patru cilindri), recondiţionată integral în 2009, care aparţine omului de afaceri Elan Schwartzenberg, a primit deja premiul de „Cea mai veterană”, fiind aleasă în cadrul unui juriu de specialitate al cărui preşedinte este, în acest an, primarul din Monaco, Georges Marsan. „Avem deosebita onoare de a-l avea în mijlocul nostru pe primarul din Monaco, Georges Marsan, care, deşi astăzi a început Turul Franţei, ce trece prin Monaco, a făcut o excepţie şi a venit la Constanţa. Colegul şi prietenul meu patronează, în mod obişnuit, Cursa de Formula I şi este curatorul colecţiei retro a prinţului Albert de Monaco. Din păcate, prinţul are nevoie de el, aşa că nu va putea fi prezent sîmbătă, la Gala de premiere”, a declarat primarul oraşului Constanţa, Radu Mazăre, la conferinţa de presă a Mamaia Exotic Car Show. Edilul din Monaco a mulţumit pentru calda şi originala primire şi s-a arătat încîntat de Constanţa, povestind că a făcut un tur prin oraş. ”Sînt bucuros să mă aflu aici. Am mai fost în ultimii şapte ani la Bucureşti, Cluj, Braşov, dar sînt pentru prima dată la Constanţa. Văd multe similitudini între Monaco şi Constanţa, deşi municipiul vostru este de zece ori mai mare”, a declarat primarul din Monaco. Edilul a precizat că, pe viitor, îşi doreşte o colaborare, în termeni de turism, jocuri de noroc şi imobiliare între Constanţa şi Monaco. „Am văzut cum arată oraşul, cît şi cum s-a investit. Este foarte frumos şi vreau să-l felicit pe primarul Mazăre. Monaco a investit mult în industria jocurilor de noroc în toată lumea, în special în marile centre din America şi Africa. Sînt convins că şi aici putem face lucruri frumoase, căci casinourile atrag turiştii”, a explicat el. În ceea ce priveşte domeniul imobiliar, Marsan a arătat că, din cauza preţurilor foarte mari ale terenurilor, la Monaco se construieşte mult pe verticală: „Există o idee de a construi locuinţe de lux pentru turiştii străini, aici, la Mamaia, desigur fără a afecta turismul din zonă”.

O nouă viziune asupra staţiunii Mamaia

Edilul Constanţei a precizat, cu această ocazie, că viziunea sa despre cum va arăta Mamaia în viitorul nu foarte îndepărtat nu exclude componenta turismului de familie, aşa cum s-a înţeles. „Acum şase zile am fost întrebat despre cum văd eu dezvoltarea în viitor a staţiunii Mamaia. Este simplu, Mamaia se va dezvolta ca o componentă a oraşului. Nu va mai fi doar o staţiune de hoteluri pentru cei care vin la mare o săptămînă, va fi un mix cu apartamente de vacanţă, structuri de agrement şi divertisment. În continuu se va întîmpla cîte ceva. Tipul de turism all inclusive pentru familii se va dezvolta preponderent în sudul litoralului, însă n-aş vrea să se înţeleagă că familiile nu mai au voie în Mamaia. Este stupid. Dimpotrivă, pot veni să facă plajă în staţiune, este vorba doar despre tipul de abordare a acestei viziuni. Peste tot în lume există genuri diferite de dezvoltare turistică”, a explicat el.

După conferinţă, primarul Constanţei l-a luat pe edilul din Monaco la o plimbare pentru a vedea Constanţa şi din altă perspectivă: „Am să-i arăt Constanţa de pe mare, căci perspectiva este importantă”.

La acest eveniment, intrarea este liberă, astăzi, la orele 20.00, maşinile de epocă pornind în paradă pe traseul: Hotel Oxford, City Park Mall, Dacia, b-dul Tomis, Primărie, Piaţa Ovidiu, b-dul Mircea, b-dul Mamaia, Hotel Malibu, Terasa Kaiak Mamaia (vizavi de Hotel Rex). Sîmbătă, între orele 9.00-24.00, maşinile vor fi expuse la piaţeta de la Cazinoul din staţiunea Mamaia, unde vor putea fi admirate de turişti şi constănţeni, la orele 19.00 avînd loc şi Gala de premiere pentru „Cea mai frumoasă”, „Cea mai sexy”, „Cea mai originală”, „Cea mai de teren” etc.