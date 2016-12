Bijuterii muzicale, de la Braşov la Constanţa

Penultimul weekend al longevivului Festival Internaţional al Muzicii şi Dansului, ajuns la cea de-a XXXVIII-a ediţie, a fost dedicat în totalitate operei. După ce, vineri, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, şi-a făcut apariţia sprinţarul „Bărbier din Sevilla” al lui Gioacchino Rossini, seara de sâmbătă a fost dedicată valorilor interpretative ale Operei din Braşov.

Soprana Anda Olimpia Pop, mezzosoprana Asineta Răducan, baritonul Adrian Mărcan, tenorul Liviu Iftene şi pianistul Ovidiu Mezei au adus în foaierul TNOB ceva din atmosfera de efervescenţă culturală a Braşovului. Pe lângă calităţile vocale incontestabile, cei patru artişti lirici şi-au etalat şi talentul actoricesc, interpretând, după o regie bine definită, ariile şi duetul din program, din repertoriul compozitorilor Rossini, Puccini, Verdi, Ceaikovski, Falla, Leoncavallo, Mascagni, Grieg.

„Este o doua oară când vin la Constanţa. Prima dată am fost în anul 2000 (n.r. în cadrul unui concert vocal-simfonic, de Mikis Theodorakis, sub bagheta maestrului Radu Ciorei). Ştiam că aici se află o scenă mare şi importantă şi de aceea am ales „perle” din repertoriul de operă, arii şi duete. Am găsit aici un public entuziast”, a spus soprana Anda Olimpia Pop, care, înainte de a se dedica muzicii, a studiat medicina.

Faţă de acesta, colega sa, mezzosoprana Asineta Răducan, cu care a susţinut „Duetto buffo di due gatte” al lui Rossini, a cântat pentru prima dată la malul mării. „Este pentru prima dată când păşesc pe această scenă şi mă bucur că am cunoscut publicul constănţean, care este foarte primitor, foarte cald”, a spus mezzosoprana Asineta Răducan.

SCENA ÎNCEPUTURILOR Pentru baritonul Adrian Mărcan, scena constănţeană este sinonimă cu începutul unei mari iubiri: dragostea pentru muzica de operă. „În această instituţie, în anul 1989, în timpul Revoluţiei, eram pe scenă şi repetam în cor pentru „Nabucco”. Regizoarea era Carmen Dobrescu, iar eu eram din ansamblul Albatrosul. Aici am început să cânt operă. Apoi am fost la Cluj, am studiat canto şi astfel a mers cariera mea mai departe. Pot spune că de aici, de la Constanţa, mi-a fost... inoculat „microbul” operei”, a spus Mărcan.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă de vis, cu faimoasa arie „Brindisi” din „Traviata”, de Verdi.

„CARMEN” Weekend-ul operei s-a încheiat, duminică, cu spectacolul „Carmen” de Georges Bizet. Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului va coborî, în acest weekend, cortina, în paşi de dans neoclasic şi cu un eclatant bal al operei.