Bijuterii muzicale franțuzești și „lecții” românești

Bijuterii muzicale din creația franceză, versuri românești de un lirism profund și tulburător, puse pe note și muzică lăutărească de cea mai bună calitate, se regăsesc în programul din acest weekend al Teatrului Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”.

„Încălzirea” pentru „Lecția” de frumusețe pe care maestrul Tudor Gheorghe o va susține mâine, de la ora 19.00, pe scena TNOB, va fi făcută astăzi, de la ora 19.00, de corul, orchestra și soliștii teatrului de la mare, în cadrul unui concert intitulat sugestiv „Primăvara la Paris”. Cu maestrul Radu Ciorei la pupitrul dirijoral, spectacolul din această seară se anunță a fi unul de mare ținută artistică. În program se vor afla lucrări de: Maurice Ravel - „Ma mere l'Oye”, Claude Debussy - „Clair de lune“, Gabriel Faure - Pavana pentru cor și orchestră, Camille Saint-Saens - „Dans macabru“, Jacques Offenbach - Arii și duete din „Povestirile lui Hoffmann” și Georges Bizet - Suita nr. 2 „Arlesiana”. Soliștii serii vor fi soprana Laura Eftimie, mezzosoprana Lucia Mihalache, tenorul Doru Iftene și violonistul Mitică Feraru.

Biletele au prețuri de 25, 30 și 40 de lei. Ele se pot procura de la agenția de bilete a Teatrului „Oleg Danovski”. Elevii și studenții vor da pe un tichet 15 lei, iar pensionarii - 20 de lei.

„THE BEST OF TARAF” Mâine, „menestrelul de la curțile dorului”, Tudor Gheorghe, va prezenta „Lecția”, o „pledoarie pentru păstrarea curățeniei limbii române”. Spectacolul va începe de la ora 19.00. Prețul unui bilet este de 60 de lei. Duminică, de la aceeași oră, pe aceeași scenă, același Tudor Gheorghe va prezenta un altfel de spectacol, de aceeași calitate, în care vedetă va fi, de această dată, muzica lăutărească. Împreună cu instrumentiştii Virgil Iordache - vioară, Floricel Gheorghe - ţambal, Liviu Preda - braci şi Ionel Feraru - contrabas, el va încânta din nou publicul, făcând o incursiune prin folclorul tradițional românesc. Concertul se numește „The Best of Taraf”. Biletele au prețul de 80 de lei și pot fi procurate de la casa de bilete din incinta TNOB „Oleg Danovski”.

„Am fost apostrofat, uneori, cu pseudoeleganță intelectuală, că, după ce am făcut spectacole cu orchestre simfonice și coruri academice, n-ar trebui să mă cobor la un amărât de taraf, fie el și tradițional. Răspund pentru cei care mă înțeleg - Mă înalț, dragilor, alături de taraf! Lângă ei mă simt mângâiat de Guguianu și Brâncuși, lângă ei îi aud pe Enescu și Zamfir, care-mi șoptesc cum trebuie să rămân. Să rămânem. Credeți-mă!”, spune Tudor Gheorghe despre spectacolul său, „The Best of Taraf”.