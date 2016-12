Bijuteriile arhitecturale favorizează turismul

Clădirile cu arhitectură impresionată s-au impus peste tot în lume. De la funcționalitate și criteriile de construcție care respectă natura la pura curiozitate pe care o stârnesc, aceste atracții arhitectonice se impun și ca obiective turistice. Înțelesul conceptului de clădire futuristă a evoluat mult în ultimii ani. La mijlocul secolului trecut, ”viitorul” în arhitectură însemna edificii în formă de navă spațială. Acum, însă, arhitecții par să favorizeze structurile abstracte.

O STRUCTURĂ IEȘITĂ DIN COMUN Capitala Coreei de Sud, Seul, se poate mândri cu o astfel de clădire futuristă, Dongdaemun Design Plaza, o dovadă a angajamentului pe care oficialii îl arată pentru cultură, 24 de ore din 24. Pur și simplu, impresionanta structură este menită să găzduiască evenimente culturale și mondene la orice oră și, cu cât mai extravagante, cu atât mai bine. Clădirea a fost ridicată după planurile arhitectei irakiano-britanice Zaha Hadid, fiind inspirată din designul Stadionului Olimpic din Tokyo, care va găzdui Jocurile Olimpice din 2020. Ridicarea centrului multifuncțional Dongdaemun Design Plaza pe o suprafață de 85.000 de metri pătrați a costat 451 de milioane de dolari. Marea inaugurare a avut loc pe 26 martie, odată cu deschiderea Săptămânii Modei de la Seul, după ce piatra de temelie a fost pusă în 2007. Nu mai puțin de 81 de spectacole și defilări de modă au avut loc la Dongdaemun Design Plaza. Spațiile expoziționale se întind pe trei etaje sub nivelul mării, iar la nivelul solului sunt tot felul de magazine, condiția fiind ca acestea să fie deschise non-stop. Pe alte patru etaje sunt săli de concert, muzee, un atelier de design experimental și spații pentru simeze. Prețul pentru a vizita spațiile expoziționale este de 8.000 de woni, circa șapte dolari.

Arhitectura este de cele mai multe ori asociată cu aspirațiile înalte, iar sub motto-ul: ”Niciodată nu am încetat să privim spre cer”, cotidianul spaniol ”ABC” a făcut un top al celor mai surprinzătoare clădiri. Pe locul întâi în acest clasament se află primul aeroport spațial pentru zboruri comerciale care se construiește în lume, în zona de deșert din statul american New Mexico. Lucrările au început în 2009 și sunt în faza de finalizare. Potrivit arhitecților, ”forma sinuoasă a clădirii în peisaj și spațiile sale interioare încearcă să capteze drama și misterul zborului spațial în sine”. Acest port spațial, operă a biroului de arhitectură Foster and Partners, este vizitat deja de turiști.

SPAȚII COMPLEXE Galaxy Soho din Beijing este un alt proiect impresionant semnat de Zaha Hadid, pasionată de liniile curbe și deținătoare a unui Premiu Pritzker. Este o clădire compusă din cinci volume, construită între 2009 și 2012, în care se află birouri și centre comerciale. Structurile boltite sunt unite prin punți. Pe insula Saadiyat din Abu Dhabi se află unul dintre cele mai uimitoare proiecte în curs din lume. Saadiyat, care înseamnă ”fericire” în limba arabă, va fi o idilică destinație de vacanță, cu 29 de hoteluri, 8.000 de vile și clădiri rezidențiale, cu o impresionantă desfășurare de evenimente culturale și locuri de relaxare. Aici își vor deschide sedii muzeele Guggenheim și Luvru, se va amenaja un muzeu al patrimoniului din Abu Dhabi, va exista un muzeu maritim și se vor deschide un centru de arte scenice și un campus al Universității din New York. Arhitecții Frank Gehry, Jean Nouvel, Norman Foster, Tadao Ando, Zaha Hadid și Rafael Vińoly își vor lăsa amprenta. Lucrările se vor termina în 2020. Grădinile de lângă golf din Singapore, inaugurate în iunie 2012, constituie o altă atracție turistică pe care iubitorii naturii nu trebuie să o rateze. Se evidențiază arborii uriași, 18 exemplare cu înălțimea de circa 30 de metri. În spatele arborilor se vede clădirea Marina Bay Sands Hotel, cu o terasă spectaculoasă și renumita piscină Infinity.

ORIENT VS. EUROPA Hotelul Intercontinental din Davos a fost inaugurat în luna decembrie a anului trecut. De departe, pare o navă spațială ce a coborât lângă orașul unde se desfășoară un cunoscut forum economic, la o aruncătură de băț de una dintre cele mai populare stațiuni de schi din Elveția. Văzută mai de aproape, structura pare un ”ou aurit”. Hotelul are o formă eliptică, toate colțurile fiind rotunjite. La exterior, măsoară circa 105 x 40 metri. Este o lucrare a biroului de arhitectură Oikios GmbH, cu sediul în München, în Germania. Și Sheraton Huzhou Hot Spring Resort din China a fost inaugurat la sfârșitul lui 2013. Pare o potcoavă, cu două niveluri subterane. Este format din straturi de etaje ce creează un inel ce se ridică pe malul sudic al lacului Huzhou Taihu. Are ceva mai mult de o sută de metri înălțime și 116 metri lățime. Se află între Nanjing și Shanghai și a fost conceput de arhitectul Ma Yansong. Are 321 de camere repartizate pe 27 de etaje, spa, fântâni cu apă caldă și un port pentru iahturi. Oferă serviciile unui bar club, are un salon de dans și o mare varietate de restaurante și baruri.

Clădirea zgârie-nori Bligh are 139 metri și este situată în districtul financiar al orașului australian Sydney. Are o fațadă de sticlă, o curte interioară cu ventilație naturală, un centru în care se reciclează 90% din apele reziduale ale clădirii, panouri solare pe acoperiș, aer condiționat. A fost inaugurată în anul 2012 și a primit tot felul de premii, mai ales pentru eficiență energetică. Lucrarea este semnată de Ingenhoven Architects din Germania și Architectus din Australia. Burj Khalifa din Dubai este în continuare cel mai înalt zgârie-nori din lume, cu 828 de metri. Este un exemplu de lux. Include hotelul Armani, primul hotel cu design marca Giorgio Armani. Dacă este vorba despre zgârie-nori futuriști, trebuie amintit Kingdom Tower din Jeddah, Arabia Saudită, ale cărui lucrări au început la 27 aprilie. Când va fi terminat, probabil în 2018, va fi cel mai înalt din lume, cu 1.007 metri, potrivit datelor oficiale, cu aproape 180 de metri în plus față de Burj Khalifa.

Torre Agbar din Barcelona, operă a lui Jean Nouvel, a fost sediul companiei Agbar. În 2015, lucrările vor începe, în principiu. Acolo va fi un hotel, în ton cu alte proiecte similare, precum turnul Shard din Londra. Turnul Agbar va fi iluminat la 24 septembrie, cu ocazia sărbătorii La Merce. Casa del Infinito din Cádiz este o lucrare recent terminată a arhitectului spaniol Alberto Campo Baeza, pe malul Atlanticului. „Cea mai radicală casă pe care am făcut-o vreodată”, afirmă arhitectul. Este construită cu travertin și are o piscină tentantă pe acoperișul complet orizontal. Nu în ultimul rând sunt menționate stadioanele care se construiesc în Qatar pentru a găzdui Campionatul Mondial de Fotbal din 2022. Zaha Hadid a conceput stadionul al-Wakrah. Printre numeroasele noutăți se numără soluțiile pentru diminuarea căldurii deșertului până la temperaturi rezonabile, sub 28 de grade.