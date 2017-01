Bijuteriile oculare, periculoase

Mai întâi au fost cerceii, apoi piercingurile, tatuajele şi tatuajele extreme, care implică modificarea corpului. Acum este rândul bijuteriilor oculare, o modă de origine europeană care face furori în SUA, scria vineri, în ediţia electronică, ziarul „El Mundo“. Moda a ajuns la TV, care a difuzat imagini de la prima intervenţie de acest tip. În ciuda caracterului inofensiv proclamat de specialişti, care au dezbătut amplu procedura, tot mai multe voci ale experţilor avertizează asupra riscurilor pe care le implică astfel de intervenţii. Procedura de implant are patent olandez. Institutul pentru inovaţie chirugicală din Rotterdam a realizat primele zece implanturi şi a scris despre ele, în 2003, în revista „Journal of Cataract & Refractive Surgery“, susţinând că introducerea de bijuterii de platină în globul ocular nu generează nicio complicaţie. Intervenţia, denumită în engleză „SafeSight Eye Jewelry“, constă în realizarea, sub anestezie locală a ochiului, a unei mici incizii în membrana conjunctivală (membrana care acoperă albul ochiului - n.r.). Medicul introduce apoi o bijuterie minusculă în această incizie. În total, procedura durează între 10 şi 15 minute, iar preţul la clinicile americane oscilează între 3.000 şi 4.000 de dolari (între 2.200 şi 2.900 de euro).

„În societatea noastră, există oameni care vor să-şi bage tot soiul de obiecte în corp, de exemplu piercinguri, iar ochiul este un organ intim legat de relaţiile sociale. Cum nu exista nici un implant pentru ei, am decis să realizăm această procedură sigură şi lipsită de riscuri”, sublinia în urmă cu câţiva ani, în revista „Journal of Cataract & Refractive Surgery“, Gerrit R.J. Melles, directorul centrului olandez, căruia i-a venit ideea în timp ce realiza dispozitive de implant pentru tratarea glaucomului. Chirurgul care a realizat operaţia pentru televiziunea FOX, doctorul Emil Chynn, de la centrul Park Avenue Laser Vision, garantează, la rândul său, procedura. El a implantat o inimioară de platină de 3,5 mm în ochiul unei tinere rusoaice. „Riscul de orbire sau de pierdere a vederii este zero”, a declarat doctorul Chynn pentru ziarul „El Mundo“, subliniind că pacienta a resimţit câteva zile o mică jenă, similară celei unei gene în ochi. „Acum nu mai simte nimic şi se poate lăuda că este singura rusoaică din lume cu o bijuterie în ochi”, a spus el.

Totuşi, în urma transmisiei de la televiziune, Academia Americană de Oftalmologie a avertizat asupra riscurilor acestei intervenţii. „Nu există dovezi suficiente pentru a susţine siguranţa sau valoarea terapeutică a unor astfel de proceduri”, a declarat Phillip R. Rizzuto, oftalmolog şi însărcinat cu comunicarea al Academiei, adăugând: „Persoanele doritoare sunt sfătuite să evite implantarea în ochi a vreunui corp străin, care nu a fost declarat sigur din punct de vedere medical sau nu a fost aprobat de Agenţia pentru Medicamente a SUA (FDA)”. Printre riscurile enumerate se află orbirea din cauza infecţiei sau a sângerării, hemoragia subconjunctivală, perforarea globului ocular sau conjunctivita.