Bikinii împlinesc 65 de ani

Chiar dacă costumele de baie din două piese ar fi putut exista şi în vremea greco-romanilor, inginerul mecanic francez Louis Reard a fost cel care a creat costumele de tip bikini moderne, în mai 1946. Bărbatul şi-a numit invenţia după atolul Bikini, componentă a Insulelor Marshall din Oceanul Pacific, unde se făceau teste cu arme nucleare, presupunând că oamenii vor fi şocaţi de cât de mult lasă la vedere această costumaţie.

Fetele şi femeile invadează în prezent plajele în bikini, fără să vadă ceva deosebit în asta, dar pe atunci era surprinzător şi chiar scandalos ca o femeie să-şi lase buricul la vedere. Bikini au devenit atât de populari de-a lungul timpului încât s-a făcut şi un top al celor mai celebre apariţii. Pe primul lor se află Ursula Andress într-o secvenţă antologică din lungmetrajul „Dr. No” din 1962. Când prima fată Bond a ieşit din valuri în bikini cu o centură la care purta un cuţit, a uimit bărbaţi şi femei deopotrivă. Pe locul doi se clasează Brigitte Bardot pentru apariţia din „The Girl in the Bikini” din 1952. Cunoscut şi ca „Manina, la fille sans voiles” sau „The Lighthouse Keeper\'s Daughter”, acest film francez a lansat-o pe cea care avea să devină un super star în lumea întreagă şi a contribuit la popularitatea costumului de baie din două piese. Raquel Welch, care apărea într-un bikini de blană, „One Million Years B.C. / Aventuri în preistori” din 1966, completează podiumul. Urmează primul număr din revista „Sports Illustrated” cu modele în costume de baie din 1964. Editorul Andre Laguerre a avut ideea să facă în fiecare an un număr special cu fete în bikini pentru a spori vânzările în lunile de iarnă, când au loc mai puţine evenimente sportive. Pe coperta primului număr a publicaţiei, care se consideră că a legitimat bikiniul, a apărut modelul de origine germană Babette March.

Pe locul cinci se află Carrie Fisher în postură de prinţesa Leia, care apare în bikini din metal şi piele, după ce îşi dă jos pelerina în „Star Wars Episode VI: Return of the Jedi / Întoarcerea lui Jedi: Ediţie Specială” din 1983. Pe şase se află Annette Funicello în “Beach Party” în 1963, primul dintre multele filme ce vor avea ca temă petrecerile pe plajă. Este urmată de Phoebe Cates, care a făcut senzaţie într-un bikini roşu clasic în “Fast Times at Ridgemont High / Colegiul Ridgemont” în 1982. Pe ultimele locuri se află vedete contemporane. Halle Berry, ca fată Bond în “Die Another Day / Să nu mori azi” din 2002, i-a adus un tribut predecesoarei sale Ursula Andress, apărând într-un bikini similar, cu o centură la care purta un cuţit. Pe locul nouă, înaintea lui Britney Spears, Salma Hayek a apărut în postura de dansatoare într-un club, având un aer de vampir şi realizând un număr de dans care implica şi un şarpe, în “From Dusk Till Dawn \\ De la apusul la răsăritul soarelui” în 1996. Ultima care şi-a făcut loc în top este Demi Moore în „Charlie\'s Angels: Full Throttle / Îngerii lui Charlie: În goana mare” din 2003. Chiar dacă actriţa Cameron Diaz făcea surfing într-un bikini alb, cea care a atras atenţia a fost Demi Moore, care avea atunci 41 de ani şi a cărei apariţie în acest film a readus-o în rândul vedetelor sexy.