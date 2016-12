Bilanț negru: Cel puţin 80 de militari ruşi au murit în estul Ucrainei

Cel puţin 80 de militari ruşi au fost ucişi, în decursul lunii trecute, în confruntări din estul Ucrainei, afirmă un politician rus de opoziţie, Lev Şlosberg, prezentând mărturiile unor membri ai unităţilor speciale ruse, scrie ziarul The New York Post. Membri ai unităţilor speciale ruse au confirmat că au fost trimişi în regiunea separatistă ucraineană Lugansk, armata rusă spunându-le că participă la un exerciţiu militar. "Căutam nenorociţi de ucraineni", a declarat un militar rus, citat de Sunday Times. "Am ieşit într-o zonă deschisă. Am fost atacaţi. Optzeci de militari au fost ucişi. Eu am fost rănit. Mi s-a spus că doar zece am scăpat cu viaţă", a precizat militarul rus. "Ni s-a spus treptat despre ce este vorba. Ne-au spus că este un exerciţiu. Eu i-am spus soţiei mele că mergem în război", a subliniat militarul rus, membru al Diviziei aeropurtate 76, aparţinând Forţelor Aeriene ruse. Administraţia prooccidentală de la Kiev şi NATO susţin că trupe ruse sunt în estul Ucrainei, pentru a-i ajuta pe separatiştii proruşi. Moscova a dat asigurări că nu există militari ruşi în Ucraina. Conflictul militar între Administraţia prooccidentală de la Kiev şi insurgenţii proruşi durează de peste cinci luni, soldându-se, potrivit estimărilor, cu aproape 2.900 de morţi.