Bilanţ cutremurător al morţilor din noua realitate teroristă a Europei

Un tragic bilanţ relevă impactul în cifre al atacurilor teroriste asupra Europei. Studiul aparţine postului britanic BBC şi a fost realizat împreună cu o echipă de experți de la Universitatea din Maryland. Astfel, în primele șapte luni ale anului 2016, în vestul Europei s-a înregistrat al doilea cel mai ridicat număr de decese în urma unor atacuri teroriste după 1980, însă bilanțul din Europa nu reprezintă decât o mică parte din totalul mondial al victimelor terorismului, notează BBC News online. Studiul analizează evoluția ameninţărilor teroriste la nivel global, dar în special în Europa de Vest. Potrivit sursei citate, numărul deceselor cauzate de terorism în vestul Europei, în primele șapte luni ale acestui an, se ridică la 143, în ultimele aproape trei decenii fiind înregistrat un singur an mai sângeros. În martie 2004, în urma atentatelor de la Madrid, și-au pierdut viața 191 de persoane. "În ultimii ani am observat o creștere abruptă a numărului și violenței atacurilor", afirmă dr. Erin Miller de la Universitatea din Maryland, adăugând că acest lucru reprezintă "cu siguranță o tendință îngrijorătoare".

Cu toate acestea, cercetătorii au subliniat faptul că în trecut, mai ales în perioada anilor '70, vestul Europei a fost scena unor atacuri teroriste chiar mai sângeroase, comise de separatiștii basci, militanții Armatei Republicane Irlandeze (IRA) sau de diverse grupări de extremă stânga. "Așadar, cred că este o greșeală să uităm despre asta și să presupunem că suntem într-o spirală a declinului fără sfârșit, când cu siguranță nu este cazul de așa ceva", a mai avertizat Miller, managerul bazei de date globale asupra terorismului (Global Terrorism Database (GTD), care este actualizată în fiecare zi și ce cuprinde mai multe sute de mii de incidente teroriste produse în lume după anul 1970.

Mai mult, studiul relevă faptul că numai 6% din decesele cauzate de terorism la nivel mondial, în iulie 2016, au fost în Europa de Vest, cele mai mai multe atacuri fiind în țări precum Irak, Siria, Afganistan și Nigeria. În ultimul an, Turcia a devenit tot mai mult o țintă a atacurilor teroriste, aici fiind activi atât militanți ai rețelei islamiste Stat Islamic, cât și insurgenții kurzi.

Profesorul Steven Pinker de la Universitatea Harvard, autorul lucrării „The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined”, în care studiază evoluția violenței de-a lungul istoriei, spune că oamenii sunt în mod disproporționat înfricoşați de terorism. "Cu toată teama pe care terorismul o generează, este aproape sigur că vei muri din altă cauză", explică Pinker. "Dar scopul este acela de a genera multă notorietate. Nu putem ignora carnagiile, iar teroriștii știu asta. Așadar, avem o mulțime de publicitate generată de atacuri oribile, dar care ucid doar o fracțiune din numărul de persoane care mor înecate, în urma căzăturilor sau a bătăilor din baruri", concluzionează Pinker.