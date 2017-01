Bilanţ de sfârşit de an la CFR Constanţa

Clubul Sportiv CFR Constanţa, care în 2010 a împlinit 81 de ani de la înfiinţare, şi-a prezentat vineri rezultatele obţinute în acest an. La obişnuita analiză de sfârşit de an, preşedintele Ionel Dumitru a prezentat bilanţul secţiilor clubului. Cel mai bun sportiv al anului este Cătălin Antimirescu, maestru al sportului, care evoluează în echipa de bowling, locul 6 în Divizia A. Clubul mai are o echipă de fotbal, în Campionatul Judeţean, al cărei sponsor, Liviu Petrescu, şi-a propus promovarea în Liga a III-a în maximum trei ani. „Am format o echipă de rugby juniori, în colaborare cu Cleopatra şi Liceul Gheorghe Duca, şi una de fotbal fete, care vor intra anul viitor în competiţii. Rezultate bune au mai obţinut atletul Alexandru Pop şi echipa de popice, în competiţii pentru veterani”, a declarat secretarul clubului, Gheorghe Radu.