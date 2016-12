Bilanțul carambolului de pe A2 a ajuns la patru morți! Zeci de persoane audiate!

Patru persoane și-au pierdut viețile și alte 41 au fost rănite, în urma unuia dintre cele mai grave accidente rutiere petrecute în România în ultimii ani. Este vorba despre carambolul produs sâmbătă dimineață pe A2, în zona localității Lehliu. 27 de mașini și două microbuze pline cu pasageri au fost implicate în coliziunea în lanț. Peste 100 de salvatori din Călărași, București, Ialomița și Constanța au fost incluși în Planul Roșu de Intervenție, declanșat de autorități după ce s-a aflat despre dezastrul de pe autostradă. Polițiștii și procurorii au pornit o amplă investigație pentru a elucida împrejurările exacte în care nenorocirea a avut loc. Zeci de persoane care ar fi putut oferi informații despre cele întâmplate au fost audiate.

Unul dintre cele mai grave accidente rutiere petrecute în ultimii ani în România a avut loc sâmbătă dimineață pe A2, la kilometrul 67, în zona localității Lehliu. Patru persoane au murit și 41 au fost rănite în urma teribilului carambol rutier în care au fost implicate 27 de mașini și două microbuze pline cu pasageri. Cifrele sunt suficiente pentru a ilustra haosul care s-a instaurat pe A2. Coliziunile s-au ținut lanț, din cauza ceții dense, șoferii care se deplasau în aceeași direcție nereușind să frâneze la timp pentru a evita impactul cu mașinile înșirate pe șosea. Autoritățile spun că, la ora 08.37, accidentul a fost anunțat prin linia unică 112. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Călărași, dar și salvatori din cadrul structurilor similare din București, Ialomița și Constanța fiind alertați.

Numeroase ambulanțe s-au deplasat la fața locului. Din păcate, pentru trei dintre persoanele implicate în cumplitul accident, medicii nu au mai putut face nimic. 41 de victime au fost preluate și transportate la spitalul din Lehliu și la unități medicale specializate din București (Spitalul Floreasca, Spitalul „Sf. Pantelimon“, Spitalul „Bagdasar - Arseni“, Spitalul „Sf. Ioan“, Spitalul Universitar, Spitalul Elias și Spitalul Județean Ilfov). Bilanțul tragediei a crescut sâmbătă seară la patru morți. O femeie care suferise răni grave și-a pierdut viața în Spitalul Floreasca din Capitală.

La fața locului au acționat 94 de pompieri din cadrul ISU Călărași, ISU București-Ilfov, ISU Ialomița și ISU Constanța și nouă medici de la Spitalul de Urgență Floreasca și Unitățile de Primiri Urgențe Călărași și Ialomița, fiind implicate 12 echipaje de prim ajutor SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD, trei pentru descarcerare, un spital mobil, cinci autospeciale de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu modul de prim ajutor și zece ambulanțe ale Serviciilor de Ambulanță din județele Ialomița, Călărași, Constanța și din București. De asemenea, la locul accidentului au intervenit și polițiștii rutieri, pentru asigurarea accesului echipelor de intervenție. Din cauza ceții, s-a luat decizia ca elicopterele SMURD să rămână la sol.

Victimele accidentului au povestit momentele de groază prin care au trecut. "Mașinile se izbeau, mi-era și teamă să ies. Afost o fracțiune de secundă, oamenii au ajuns în stânga mea plini de sânge, și eu m-am lovit probabil de bord. Nu se vedea nimic, doar mașini care se loveau", a spus o tânără. "Am fost loviți din toate părțile. Dacă ieșeam din mașină după momentul primului impact, nu mai eram acum în viață pentru că veneau alte și alte mașini care ne loveau. Nu se vedea nici la cinci metri în ceață, încercam să ajutăm pe cei care aveau nevoie", a spus unul dintre martori. "A fost ca un film de groază. Am început să plâng, m-am pus în genunchi și i-am mulțumit lui Dumnezeu că sunt încă în viață. Era un perete plin de mașini și mereu se auzeau noi ciocniri. Eram în microbuz și au căzut mulți oameni peste mine din spate. M-am dus lângă un rănit și am auzit pe cineva spunând "A murit!". Veneau lângă mașina noastră oameni răniți cu sânge pe față", a povestit o altă martoră. Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul către Constanța, a fost redeschis după nouă ore de la carambol.

După producerea accidentului, autoritățile au pornit o amplă anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care tragedia s-a petrecut. Zeci de șoferi implicați au fost audiați de polițiști. "La acest moment (n.r. - sâmbătă seară), la sediul Biroului de Poliție A2 sunt în desfășurare audieri, aproximativ 20 de conducători auto care nu au fost internați, care nu au suferit vătămări sunt în acest moment audiați pentru încercarea stabilirii cauzelor producerii acestui eveniment. Bineînțeles că audierile nu sunt suficiente, se vor face inspecții tehnice la autovehicule, se vor face probabil expertize, în funcție de ce dispune procurorul care coordonează activitatea. Oamenii își vor putea ridica mașinile pentru a le repara probabil după inspecția tehnică, care a fost organizată pentru ziua de luni", a declarat George Grigore, director adjunct al Direcției Rutiere.

"Principalele cauze de producere a acestui eveniment nedorit sunt viteza neadaptată condițiilor meteo rutiere, respectiv ceață cu vizibilitate pe alocuri sub 20 de metri, și nepăstrarea distanței în mers față de autovehiculul din față", a mai declarat George Grigore. Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară a deschis un dosar penal cu privire la infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Poliţiştii de la Brigada Rutieră şi procurorii Parchetului Lehliu-Gară au început duminică o nouă rundă de audieri a şoferilor şi martorilor implicaţi în accidentul produs sâmbătă pe autostrada Bucureşti - Constanţa. În cursul zilei de sâmbătă au dat declarații 24 de persoane la sediul Poliţiei Autostrăzii A2, procedurile durând până în jurul orei 04.00, spun surse judiciare.

Primul șofer implicat în accidentul de pe A2 a vorbit duminică, la Antena 3, despre cele întâmplate. „Eu, când am văzut panourile care anunțau să reducem viteza la 65 km/h, circulam pe banda doi, depășisem deja camionul acela mare, am mai depășit o mașină de transport persoane și eram în depășire pe banda doi, urma să reintru în bandă (...). Am redus viteza, am văzut că ceața devine mai densă și am intrat în treapa a treia și în dreapta mea aveam un Renault argintiu. Nu aveam cum să mai intru pe dreapta, să fac loc la vreun vitezoman. Când a venit peretele de ceață, nu se mai vedea la zece metri în față. Am redus viteza în treapta a doua și am aprins avariile. Aveam toate luminile aprinse”, a spus șoferul primei mașini lovite pe A2.

„Nu a durat cinci secunde după ce am intrat în peretele ăla de ceață până m-a lovit cineva cu cel puțin 80 km/h. Bine că nu a explodat butelia de gaz, că mașina e pe gaz”, a mai spus bărbatul, care este instructor auto de profesie.

