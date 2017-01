Bilanțul persoanelor rănite în atacul din Munchen a crescut

Bilanțul persoanelor rănite a crescut la 35 după atacul armat de vineri seară de la un centru comercial din Munchen comis de un tânăr obsedat de crimele în masă, a informat duminică poliția germană, relatează DPA.

În acest număr al răniților sunt incluse și persoanele care au avut de suferit când panica s-a instalat în centrul orașului după atacul de la centrul comercial Olympia, a declarat un purtător de cuvânt.

Tânărul germano-iranian care a comis atacul era un cititor avid de cărți și articole privind crimele în masă, inclusiv despre atacurile din Norvegia, care au fost comise cu exact cinci ani în urmă, a informat poliția.

Majoritatea celor nouă persoane care și-au pierdut viața în atacul de vineri erau adolescenți din familii de imigranți turce și kosovare.

Potrivit relatărilor martorilor și unei înregistrări realizate cu un smartphone în timpul atacului, autorul ar fi nutrit resentimente față de străini, deși era la rândul său fiul născut în Germania al unor solicitanți de azil iranieni.

Poliția relatează că atacatorul, înarmat cu un pistol semiautomat dobândit ilegal, a încercat să atragă persoane la un McDonald's promițând pe Facebook mese gratuite.

Anchetatorii încearcă încă să stabilească motivația atacatorului, dar procurorii și ministrul de interne Thomas de Maiziere au spus că adolescentul a fost tratat pentru depresie și că este posibil să fi fost intimidat de alți tineri.

Căutarea la domiciliul atacatorului a dus la găsirea unor cărți precum o traducere în germană a cărții "Why Kids Kill: Inside the Minds of School Shooters" (De ce ucid copiii? Cum funcționează mințile autorilor atacurilor din școli" — n.r.), scrisă de psihologul american Peter Langman.

Cancelarul german Angela Merkel și-a exprimat sâmbătă, după o reuniune a Consiliului de securitate națională, tristețea profundă pentru cele petrecute.