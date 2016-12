Bilanţul tragediei: 19 români morţi şi 28 răniţi

POVESTEA TRAGEDIEI Din primele informaţii, potrivit unui martor ocular, în momentul în care s-a petrecut tragedia, şoferul conducea prea repede, a declarat pentru ziarul „Vijesti“, din Podgorica, Carmen Dorobeţ, din Bucureşti, internată la secţia de ortopedie din centrul clinic din capitala muntenegreană. Potrivit ziarului „Vijesti“, autocarul, cu 47 de persoane la bord, a intrat în Muntenegru prin punctul de trecere a frontierei Dobrakovo în jurul orei locale 15.00 (16.00, ora României), iar incidentul a avut loc în jurul orei locale 17.00 (18.00 ora României), pe drumul Podgorica - Kola, în zona mănăstirii Morača. Un alt pasager a declarat că, în momentul producerii accidentului, şoferul se afla într-o depăşire la intrarea într-un viaduct şi avea viteză foarte mare. „Eu mă simt relativ bine, ceilalţi sunt mult mai rău. Am lovituri destul de puternice pe corp, dar nu cu efecte majore. Am doar câteva zgârieturi, eu am căzut din autocar în timp ce se rostogolea. Şoferul a încercat să depăşească la intrarea într-un viaduct, accelerând. Am început să strigăm la el să încetinească. A accelerat, a încercat să evite maşina din faţă şi a sărit peste parapet. Limita de viteză a fost de 50 km/h, iar el avea undeva pe la 90 km/h. Nu ne grăbeam, aveam timp să ajungem\", a declarat pasagerul pentru un post de televiziune. El a mai povestit că la locul accidentului au apărut 30 - 40 de oameni cu corzi, care i-au salvat. „A fost o organizare impecabilă“, a mai spus victima. Operaţiunile de salvare au început aproape imediat, poliţiştii, militarii şi pompierii primind ajutor şi de la pelerinii veniţi la mănăstirea Morača, aflată în apropiere. Salvatorii au coborât cu ajutorul unei corzi până la carcasa autocarului şi tărgile cu răniţi au fost ridicate cu dificultate una după alta. Un elicopter al Poliţiei muntenegrene este implicat în operaţiunile de salvare, care au fost extrem de complicate, a declarat Zeljko Darmanovici, responsabil din cadrul serviciilor de salvare, explicând că un număr foarte mare de stânci s-au desprins şi au căzut peste autocar. Cadavrele câtorva victime zăceau tăiate practic în două de stânci, potrivit martorilor oculari. „Mulţumim lui Dumnezeu că autocarul nu a căzut în râu, pentru că, dacă ar fi fost aşa, nimeni nu ar mai fi supravieţuit“, a declarat Vaso, un tânăr din satul Grlo, care s-a implicat în operaţiunile de salvare. O altă mărturie vine de la Hanja Mikovic, reporter Tv Vijesti: „Unul dintre doctori, printre primii care au ajuns la locul accidentului, ne-a spus că a fost înfricoşător, fiindcă locul arăta înspăimântător şi era dificil de accesat. Oamenii ţipau şi din autobuz ieşea fum. Trei dintre ei au rămas blocaţi în interiorul autocarului pentru câteva ore sau chiar mai mult. Nu puteau să îi scoată“.

ZI DE DOLIU NAŢIONAL Guvernul va decreta ziua de miercuri, 26 iunie, drept zi de doliu naţional pentru victimele accidentului din Muntenegru, a anunţat premierul Victor Ponta. „Mâine dimineaţa (astăzi - n.r.) vom avea o nouă şedinţă, de data aceasta formală, a Cabinetului şi, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile legale, vom propune ca miercuri să fie declarată zi de doliu naţional“, a spus Ponta. El a precizat că tot astăzi, după încheierea procedurilor legale, va fi asigurat transportul la Bucureşti al persoanelor decedate şi rănite.

ANCHETĂ Parchetul General s-a sesizat din oficiu în cazul accidentului din Muntenegru. „Parchetul General se sesizează din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă în cazul accidentului din Muntenegru şi va cere sprijinul autorităţilor din Muntenegru pentru efectuarea anchetei“, a declarat, ieri, Simona Frolu, purtătorul de cuvânt al PÎCCJ. De asemenea, procurorii vor cere Poliţiei Rutiere verificări în ceea ce priveşte firma care a efectuat transportul. Guvernul României a anunţat, ieri, că va începe verificările necesare la firma de transport implicată în accidentul din Muntenegru, pentru a vedea dacă a respectat toate prevederile legale de siguranţă. Şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, Răzvan Filipescu, a dispus un control la agenţia de turism Mareea Travel, care a organizat circuitul în Muntenegru şi Croaţia.

CELULĂ DE CRIZĂ Duminică seara, o celulă de criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a fost convocată, fiind monitorizată permanent evoluţia accidentului. De asemenea au fost puse la dispoziţie două linii telefonice, în regim de permanenţă: un tel-verde gratuit 0800800407 (apelabil doar din România) şi un număr apelabil şi din străinătate - 0214311259.

ARAFAT, LA PODGORICA Secretarul de stat Raed Arafat a ajuns cu avionul, ieri de dimineaţă, la spitalul din Podgorica, pentru a evalua starea victimelor în vederea aducerii acestora în ţară. El a precizat că 19 români au murit în accident, în timp ce 28 sunt internaţi, dintre care şapte la terapie intensivă. Secretarul de stat a mai spus că cele două avioane care vor transporta răniţii aparţin Forţelor Aeriene Române, fiind vorba de un avion mare Hercules şi unul mai mic, Spartan, ambele echipate cu aparatură medicală, inclusiv cu aparatură specifică pentru terapie intensivă. În aeronave vor fi peste 25 de medici şi asistente, care vor avea grijă de răniţi. Aeronavele sunt aşteptate la Podgorica în jurul orei 9.00. Pacienţii care pot fi transportaţi vor fi aduşi, probabil mâine dimineaţă (astăzi - n.r.), în ţară, cu două avioane militare, urmând ca un al treilea avion să preia persoanele decedate, după efectuarea autopsiilor şi îndeplinirea formalităţilor. Spitalele din Capitală - Floreasca, Elias, Bagdasar-Arseni şi Universitar - sunt pregătite, la rândul lor, pentru preluarea răniţilor. Identificarea a doi cetăţeni români, aflaţi în stare gravă la spitalul din Podgorica, nu a fost deocamdată posibilă. Arafat a mai spus că se lucrează cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi MAE pentru identificarea persoanelor rănite care sunt în comă sau la terapie intensivă. MAI a dispus măsurile necesare pentru preluarea răniţilor de la Baza 90 din Otopeni şi transportarea lor la spital, precum şi pentru transportul persoanelor decedate în localităţile de reşedinţă, după sosirea în ţară.

ACTORI PRINCIPALI: MAREEA TRAVEL ŞI GREGORY TOUR Agenţia de turism care a organizat circuitul se numeşte Mareea Travel şi este condusă de Marius Usturoiu. El a precizat că era vorba despre un circuit turistic de şase zile, în Muntenegru şi Croaţia. Turiştii au plecat sâmbătă dimineaţă din Bucureşti, seara au ajuns la Belgrad, unde au înnoptat, iar duminică dimineaţă au plecat mai departe în circuit. Usturoi a precizat că agenţia sa a mai lucrat cu Gregory Tour, dar că până acum nu a existat nicio problemă. În ce priveşte alegerea operatorului de transport, se au în vederea calitatea autocarelor, licenţele de transport, experienţa şoferilor şi toate celelalte elemente prevăzute de legislaţie. Usturoiu a precizat că responsabilitatea pentru pagube aparţine Gregory Tour, conform contractului. Una dintre prevederile contractului este că transportatorul este responsabil, în condiţiile legii, de toate pagubele produse beneficiarului (Mareea - n.r.), incluzând vătămarea corporală sau decesul pasagerilor, precum şi pagubele produse bunurilor acestora, din vina transportatorului sau a persoanelor pentru care e ţinut responsabil, inclusiv conducătorii auto, a mai declarat Usturoiu.

Directorul firmei de transport Gregory Tour, Ştefan Grigore, spune că autovehiculul avea toate verificările tehnice la zi, iar şoferii aveau experienţă de cel puţin zece ani, fără niciun incident până acum: „Noi, ca firmă, nu am avut niciun incident până acum şi nici şoferii nu ştiu să fi avut vreun incident anterior“. El a mai spus că firma face acest traseu din Muntenegru de cel puţin 7-8 ori anual, iar unul dintre şoferii de pe autocarul respectiv a făcut acest traseu de 20 de ori. Autocarul aparţine familiei Grigore, ce administrează două companii în turism, şi este un Neoplan Tourliner, fabricat în 2005-2007, potrivit ZF.

MULŢUMIRI ŞI CONDOLEANŢE Ambasadorul României la Podgorica, Mihail Florovici, le-a mulţumit localnicilor care au ajutat pentru salvarea turiştilor şi celor care au donat sânge pentru cei răniţi. La spitalul unde sunt internaţi cei răniţi a venit şi premierul muntenegrean, Milo Đukanović, care i-a transmis condoleanţe ambasadorului României. Premierul Serbiei, Ivica Dacic, a oferit autorităţilor muntenegrene ajutorul ţării sale. Primul-ministru Victor Ponta a transmis, ieri, întreaga sa compasiune către familiile românilor decedaţi în urma tragicului accident din Muntenegru şi a asigurat că autorităţile române iau, în prezent, toate măsurile necesare pentru sprijinirea celor răniţi: „Regret enorm cele întâmplate în Muntenegru şi doresc să transmit condoleanţe şi întreaga mea compasiune familiilor îndoliate, care trec acum prin nişte momente extraordinar de dificile. Vreau să dau asigurări că Guvernul va face tot ce îi stă în puteri pentru a oferi ajutorul necesar depăşirii acestui moment, atât familiilor, cât şi autorităţilor implicate”. Executivul precizează că se ţine în permanenţă legătura cu autorităţile muntenegrene. „Guvernul României mulţumeşte, de asemenea, Guvernului din Muntenegru, precum şi cetăţenilor din zonă pentru sprijinul important şi asistenţa acordată, precum şi pentru solidaritatea de care au dat dovadă în faţa acestui tragic accident. Modul în care cetăţenii din Podgorica s-au implicat pentru a ajuta, inclusiv prin donarea de sânge pentru victime, este cu adevărat remarcabil“, se mai precizează în comunicatul Guvernului. Şi preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a transmis, ieri, condoleanţe pentru familiile românilor decedaţi şi mulţumiri autorităţilor muntenegrene care s-au implicat şi au luat măsuri rapide pentru gestionarea acestei situaţii extrem de dificile. De asemenea, ministrul de Externe, Titus Corlăţean, şi-a anulat participarea la Consiliul Afaceri Europene şi Consiliul Afaceri Generale de la Luxemburg şi a aterizat la Podgorica, pentru a coordona de la faţa locului activităţile întreprinse de echipa operativă din România. „Cu adânc regret faţă de tragedia petrecută în apropiere de Podgorica, capitala Muntenegrului, doresc să le transmit sincere condoleanţe şi întreaga compasiune familiilor celor decedaţi în urma accidentului”, a declarat şi ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu.

ISTORIE PACIENŢI 33 de români răniţi au ajuns la spital în Muntenegru în urma accidentului de duminică. Dintre aceştia, unul fără semne vitale, doi au murit ulterior, şapte au fost supuşi unor intervenţii chirugicale şi sunt încă la Terapie Intensivă, iar un copil internat este în stare stabilă. „Unul dintre răniţi a fost adus fără semne vitale, în timp ce doi pacienţi au murit după ce au fost duşi la Terapie intensivă, pentru a fi pregătiţi pentru operaţie“, informează spitalul muntenegrean într-un comunicat dat publicităţii ieri. De asemenea, şase răniţi a fost internaţi la Clinica de ortopedie şi traumatologie, cinci la Oftalmologie, cinci la Chirurgie toracică, trei la chirurgie maxilofacială şi câte unul la chirurgie gastro-intestinală, Plastică şi Neurologie. Spitalul, care face publice numele răniţilor internaţi, precizează că nu poate publica datele de identitate ale pacienţilor aflaţi la Terapie intensivă, întrucât aceştia sunt inconştienţi, şi nici numele celor care au decedat. Conform datelor publicate de spital, se pare că copilul este cetăţean muntenegrean.

LISTA ROMÂNILOR IMPLICAŢI Lista românilor implicaţi în accidentul din Muntenegru, publicată de RTCG - Radio Televiyia: Popović Bojan (copilul muntenegrean), Dobrin Maria, Carmen Dorobăţ, Marinescu Georgeta, Vulpe Victor, Roibu Gheorghe, Niculescu Ana Mihaela (clinica de ortopedie şi traumatologie); Sora Mariana, Dorobanţu Liliana, Morar Maria Loredana, Dorobăţ Florin, Meşter Elena (clinica de oftalmologie); Roibu Elena, Robea Gabriela, Dumitriu Mariana, Hutchinson Olga Elena, Radu Rodica (chirurgie); Sora Petre, Enescu Maria, Ciolan Elisabeta (ORL); Dana Elena Tamara (chirurgie digestivă); Leescu Georgeta (chirurgie plastică); Niţu Gheorghiţa (neurochirurgie).

OPT DINTRE VICTIMELE ACCIDENTULUI DIN MUNTENEGRU SUNT DIN CURTEA DE ARGEŞ Opt dintre victimele accidentului din Muntenegru sunt din Curtea de Argeş, doar despre două ştiindu-se că sunt în viaţă, internate în spitalul din Podgorica, celelalte şase fiind fie la Terapie Intensivă, fie decedate. Potrivit primarului municipiului Curtea de Argeş, Nicolae Diaconu, victimele sunt trei bărbaţi şi cinci femei, iar între acestea se află un fost consilier local PNL, dar şi părinţii unui fost consilier judeţean, tot PNL. „Sunt opt persoane din Curtea de Argeş, trei bărbaţi şi cinci femei. Despre două femei se ştie că una este internată la ortopedie, iar cealaltă la ORL. Despre ceilalţi şase nu sunt informaţii certe, o parte ar fi la Terapie intensivă, alţii ar fi decedaţi, lipsesc informaţiile certe. Cert este că opt dintre răniţi sunt cu siguranţă de la noi, de la Curtea de Argeş. Între ei este un fost consilier local PNL şi părinţii unui fost consilier judeţean PNL, cuscrii lui Sandu Nichita“, a declarat Nicolae Diaconu. Primarul a precizat că membri ai familiilor victimelor au plecat de duminică seară spre Muntenegru. El a mai spus că inclusiv unul dintre ghizii grupului de turişti români era din Curtea de Argeş. Rudele victimelor, printre care şi Sandu Nechita, spun că oficialităţile locale nu i-au informat despre tragedie, singurele informaţii venind din Muntenegru, prin convorbiri cu participanţi la acest circuit, aflaţi în stare mai puţin gravă. „Am fost informat de ginerele meu că părinţii lui, respectiv cuscrii mei, sunt victime în acest accident, respectiv sunt răniţi în stare gravă în acest accident. Sunt şi alte cunoştinţe printre cei morţi. Ginerele meu a plecat spre Muntenegru, autorităţile române nu ne-au anunţat, am primit informaţii de la cineva care a fost în autocar şi a fost rănit mai uşor. Şi am mai aflat informaţii din media“, a declarat Sandu Nichita, directorul al fabricii de globuleţe de la Curtea de Argeş.

ACCIDENTUL DIN MUNTENEGRU VA SCĂDEA VÂNZĂRILE PENTRU CIRCUITELE CU AUTOCARUL, PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU Vânzările pentru circuitele cu autocarul vor scădea pe temen scurt şi mediu, din cauza impactului emoţional pe care îl are accidentul nefericit al turiştilor care călătoreau în Muntenegru, a declarat, ieri, Teodor Călimănescu, general manager Europa Travel. „Este, cred, cel mai grav accident înregistrat în ultimii 15 ani. Pentru agenţiile de turism, transportul cu autocarul va fi afectat, dar nu pe termen lung. Din cei peste 10.000 de turişti pe care îi avem, la nivel de grup, înregistraţi în circuite cu autocarul în întreaga Europă, numai 200 - 300 optează pentru destinaţia Muntenegru, aşa că nu putem vorbi de pierderi însemnate. În acest moment, trebuie să ne gândim însă la familiile victimelor, să vedem rezultatul anchetei în cazul accidentului”, ne-a precizat Teodor Călimănescu. „Excursiile cu autocarul vor fi afectate, mai ales pe destinaţiile extracomunitare, unde infrastructura nu este la fel de bună ca în ţări din UE, unde agenţiile româneşti de turism organizează cele mai multe circuite. Pe termen scurt şi mediu, turismul de circuit cu autocarul pe zonele non-UE, unde şoselele sunt înguste şi nu prea bine semnalizate, va fi clar afectat, mulţi români îndreptându-se către circuitele cu avionul. Încă o dată atenţionez turiştii cu privire la cumpărarea asigurărilor de călătorie, mai ales pentru spaţiul extracomunitar. Dacă tot dai 300 de euro pe o excursie, de ce să nu plăteşti şi 10 euro pentru o asigurare? Transportatorii au obligaţia să îşi facă un RCA special pentru ţările extracomunitare, precum şi o asigurare pentru bagaje şi călători, inclusiv costuri de repatriere, dar sumele primite în caz de accident sunt mici”, a declarat Răzvan Pascu, consultant în turism la Travel Communication România.