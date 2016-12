Bilek, foarte mulţumit de victoria cu Grecia

Selecţionerul Cehiei, Michal Bilek, a declarat, marţi seară, că este extrem de mulţumit de victoria din meciul cu Grecia, scor 2-1 (Jiracek 3, Pilar 6 / Gekas 53), de la EURO 2012, mai ales că în prima partidă, cu Rusia, pierdută cu 1-4, nimic nu a mers. „Schimbările s-au dovedit a fi extrem de pozitive şi am avut o excelentă primă repriză. Am controlat partida şi am marcat rapid. Apoi, Tomas Rosicky s-a accidentat şi ne-am pierdut din creativitate. Sperăm că se va restabili în curând. Grecii nu au avut multe ocazii, mai ales că noi am dominat jocul aerian. Suntem foarte mulţumiţi de victoria noastră, mai ales după primul meci în care nu ne-a mers nimic”, a declarat Bilek.

În ciuda înfrângerii, selecţionerul Greciei, portughezul Fernando Santos, consideră că echipa sa mai păstrează speranţe de calificare în sferturile de finală la EURO 2012 şi a subliniat că altul ar fi fost rezultatul meciului cu Cehia dacă grecii nu ar fi primit două goluri în primele şase minute. „Meciul a început foarte prost pentru noi. Ştiam că se poate întâmpla aşa ceva. La primul meci, cehii au fost mai buni la început, dar acum, deşi am fost avertizaţi de acest lucru, nu am reuşit să răspundem. Ar fi fost cu totul alt meci dacă nu am fi primit două goluri în şase minute. În zece meciuri din calificări am primit patru goluri, iar acum am încasat deja trei în două meciuri. Acum trebuie să ne gândim la ultimul meci. Încă mai sperăm”, a spus Fernando Santos.