Bilete false la show-ul Madonnei din România

Emagic, organizatorul concertului pe care Madonna îl va susţine, pe 26 august, în parcul Izvor din Bucureşti, avertizează publicul român cu privire la cazurile de falsificare a biletelor la show, spectatorii avînd la dispoziţie un serviciu de verificare a valabilităţii acestora. Ca urmare a depistării unor cazuri de falsificare a biletelor pentru concertul cîntăreţei americane Madonna, cei care doresc pot apela serviciul de verificare a valabilităţii tichetelor cumpărate, pus la dispoziţie de compania de ticketing oficială.

După descoperirea unor cazuri de vînzare de bilete false pentru show-ul Madonnei, cercetate în prezent de organele abilitate, organizatorii îi sfătuiesc pe cei care nu şi-au achiziţionat biletele de la punctele de vînzare autorizate (reţeaua magazinelor Diverta sau de pe site-ul www.myticket.ro) să contacteze serviciul de asistenţă tehnică Myticket.ro, la numărul de telefon 0720.245.383, pentru a se asigura de autenticitatea lor. În felul acesta, cei interesaţi pot verifica din timp valabilitatea biletelor cumpărate, evitînd astfel ca în ziua evenimentului, după scanarea acestora şi în urma descoperirii unor falsuri, accesul în zona de concert să le fie refuzat. Valabilitatea biletelor se va putea verifica şi online, pe www.myticket.ro/madonna, link activ începînd cu 18 august, ora 15.00.

Parte a seriei Vodafone Best Music, promovat de Live Nation şi organizat de Emagic, concertul Madonnei de la Bucureşti va avea loc pe data de 26 august, în Parcul Izvor din capitală. Biletele rămase disponibile mai pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta sau online, de pe www.myticket.ro, la următoarele categorii de preţ: 120 de lei (Gazon B), 160 de lei (Gazon A), 600 de lei (Gold Bar) şi 800 de lei (VIP).

Descrisă de numeroase ori drept „una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor\", numită şi „Queen of Pop (Regina Pop-ului)\", Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.