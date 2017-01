Bilete la preţuri speciale pentru one-man-show-ul lui Mălăele

Constănţenii care nu şi-au achiziţionat, încă, bilete la one-man-show-ul lui Horaţiu Mălăele, „Sunt un orb”, programat mâine seară, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, mai au timp, încă, să intre în posesia tichetelor aflate în vânzare la sediul instituţiei gazdă. Directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, a pus la dispoziţia iubitorilor de teatru o serie de oferte tentante pentru pensionari, studenţi şi elevi, care vor putea intra la spectacol doi pe un bilet. Tichetele se află în vânzare la preţul de 50 lei, iar la intrarea în sală, pe baza biletului de intrare, se va distribui gratuit CD-ul „Colecţia Mari Actori Români Horaţiu Mălăele”.

Spectacolul „Sunt un orb”, prezentat în premieră pe scena constănţeană, de îndrăgitul actor Horaţiu Mălăele, are la bază o serie de poezii care vorbesc despre dragoste animalieră, picturală, de mamă, de partid, prin versurile unor poeţi de referinţă printre care: Nichita Stănescu, George Topârceanu, Emil Brumaru, Mircea Micu, Geo Dumitrescu sau Adrian Păunescu. „Sunt un orb” s-a născut din nevoia lui Mălăele de a comunica poeziile pe care le-a memorat până acum. „De poeţii pe care îi recit în acest spectacol mă leagă bucuria de a-i fi cunoscut, pe unii personal, pe alţii din cărţile bibliotecilor mele. Cu unii dintre ei am legat chiar o prietenie, cum este Emil Brumaru. El a fost un bun prieten. Şi cu Nichita Stănescu am fost un bun prieten în copilăria mea teatrală şi în maturitatea lui artistică. El a murit prea timpuriu. L-am cunoscut bine şi a fost un privilegiu pe care mi l-a oferit viaţa. L-am cunoscut, mai apoi, pe George Ţărnea. Nu sunt mândru de lucrurile astea, dar aşa le-a aranjat Dumnezeu”, mărturiseşte actorul.