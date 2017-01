Bilete mai ieftine la concertul Lake of Tears

Concertul celebrei trupe rock Lake of Tears, programat pe data de 25 iunie, la Arenele Romane din Bucureşti, este aşteptat cu nerăbdare de sute de metalişti români. Evenimentul este organizat de Project Events şi vine la puţin timp după lansarea celui de-al optulea album al trupei, “Illwill“.

Organizatorii s-au gândit să îi răsplătească pe fanii autohtoni ai trupei cu o nouă promoţie, biletele putând fi achiziţionate la un preţ redus cu 15%. Astfel, între 12 şi 15 mai, biletele pentru concertul de la Arenele Romane pot fi cumpărate cu doar 85 lei, în loc de 100 lei. După 15 mai şi până pe 24 iunie, preţul unui bilet va fi de 100 lei, iar în ziua concertului, tichetele vor putea fi achiziţionate cu 125 lei. Promoţia se desfăşoară şi online, pe www.biletoo.ro. În cazul în care vor comanda pe internet, clienţii pot plăti prin card sau ramburs, iar livrarea biletelor se va face la domiciliu.

Cei de la Lake of Tears nu se află la primul concert în România, ei având la activ şi alte reprezentaţii în faţa fanilor autohtoni. Primul concert al trupei Lake of Tears în ţara noastră a avut loc în luna martie a anului 2006, la Sala Agronomia din Bucureşti, când grupul a creat o adevărată isterie, biletele la concert fiind epuizate cu două săptămâni înainte de eveniment. Trupa a revenit în România la un an şi jumătate, în septembrie 2007, la Arenele Romane, iar show-ul a fost, din nou, pe măsura aşteptărilor.