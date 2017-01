Prezidentul şi premierul şi-a luat fiecare cîte un papagal ca să tragă bilete pentru… papagali! L-au botezat amîndoi la fel-Coco. Nu înţeleg de ce, în loc să se investească în domenii importante de activitate, se aruncă banii pe… papagali! Aud că importante fonduri europene au fost deturnate în vederea procurării de papagali bine dresaţi pe bileţele roz şi de alte nuanţe. Prezidentul şi premierul confundă amărăşteanul cu un papagal, oferindu-i, în loc de PIB, bileţele! Coco, cel al prezidentului, dar şi cel al premierului, ştie să deosebească un bilet roz de un Cocoş. Mai moale din fire, dar poate şi din cauza faptului că stă destul de prost cu memoria, papagalul premierului a început abia acum să dea din el pe tema biletelor venite de la Cotroceni la Guvern. Papagalul a ajuns factor decisiv în actul de conducere a ţării prin bileţele. Stau şi mă întreb la ce bun se mai întîlnesc miniştrii noştri în sterilele lor şedinţe de Guvern de vreme ce papagalul este baza?! După cum repetă unii papagaliceşte tot felul de discursuri siropoase, şi nu sînt deloc puţini la număr, e limpede că sînt şcoliţi de Coco. Sigur, Coco al prezidentului este mai înfoiat, dar şi afemeiat, pentru că, s-a văzut, trage cu o iscusinţă ieşită din comun bileţele din decolteu. Conducătorii noştri iubiţi au emis o nouă teză - teza papagalului. Conform acestei teze, papagalilor trebuie să le dai papagali! Stau şi mă gîndesc dacă nu cumva, atunci cînd face băi de mulţime antireumatice, prezidentul nu-i confundă pe amărăşteni cu nişte papagali! După comportamentul din ultima perioadă, cu siguranţă, da! Teza papagalului, lansată de Putere, poate fi analizată în extenso. Din simpla lectură a tezei, deducem că amărăşteanul este echivalat cu un papagal golaş care înghite tot ce i se aruncă de la ferestrele celor două palate, cu toate că s-a dovedit că biletele roz sînt foarte greu de digerat. În loc să ne tragă spre vîrful nivelului de trai, papagalii Coco ne trag bilete cu destinul şi intervenţiile altora la Parchet sau în alte părţi. Să fi fost măcar bilete cu viitorul nostru sumbru de mahala politică în Uniunea Europeană! Ce află românul simplu din biletele trase de papagalii Puterii? Află românul simplu că dumnealui, fără bani şi fără pile, are toate şansele să crape! Papagalii Puterii au deviat de la sensul existenţei lor. Toţi cei care s-au perindat pe la Putere s-au folosit de papagali pentru a aburi definitiv poporul. Actualii exponenţi ai Puterii folosesc papagalul ca liant al biletelor care fac legătura între diverse oligarhii. Lupta îndîrjită dintre prezident şi premier a căpătat accente dramatice după trecerea la cafturile cu papagali. Chiar dacă pare mai ciufulit, papagalul premierului a început şi el să scoată la iveală bileţele cu indicaţii dubioase. Surpriză, nu-i aşa?! Toată lumea zicea că premierul e prea moale şi că nu are papagal! Ştiţi cum e, mutul tace şi papagalul le face! Ar trebui ca papagalul, ca simbol al Puterii, să ia locul vulturului pleşuv. Puterea portocalie şi vulturul pleşuv! Ce imagine emoţionantă! Prea multă risipă de papagali coloraţi, în condiţiile în care prezidentul este recunoscut pentru papagalul său… Nu ne-am prins în campania electorală că are un papagal care se poate transforma oricînd în cucuvea, personaj statornic la Cotroceni încă de pe vremea lui nea’ Nelu. Prezidentul îşi foloseşte papagalul personal în permanentul său dialog cu poporul. Coco e folosit doar la bilete roz cînd le rătăceşte prin halate. Pentru că ne crede şi pe noi nişte papagali, i se pare uşor de condus ţara asta! Asistăm la tot felul de variaţiuni pentru papagal. Cînd nu dispui de cantităţi suficiente de zăhărel şi de eşarfe roz-bombon, un papagal pică brusc ca o mănuşă în chestiuni de imagine şi propagandă. Papagalul este cel care face diferenţa între prezident şi premierul cu mănuşi. Nu ştiu ce caută Călin în politichie, această fundătură a României!