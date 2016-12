Bilete reduse la “The Legend of Dreams Festival”

Organizatorii “The Legend of Dreams Festival” din capitală au decis să prelungească perioada de vânzare a biletelor la preţ redus - stabilită, iniţial, până pe 31 martie - până la 15 aprilie. Astfel, acestea vor putea fi achiziţionate la preţul de 50 lei. Începând din data de 16 aprilie, ele vor costa 60 lei, până pe 19, respectiv 20 mai şi 75 lei, în zilele de concert. Abonamentele pentru ambele zile costă 85 lei (tot până pe 15 aprilie) şi 100 lei (începând din 16 aprilie). Biletele se găsesc la magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti sau online, pe www.eventim.ro.

“The Legend of Dreams Festival” va avea loc la Arenele Romane din capitală, pe 20 şi 21 mai. În programul festivalului sunt prezenţi unii dintre cei mai importanţi artişti internaţionali ai genului. Prima seară va fi dedicată solistei belgiene Kate Ryan, care va susţine un show 100% live, alături de band-ul său. Publicul va fi încălzit de Xonia, australianca de origine română al cărei single, “My Beautiful One”, a fost cea mai ascultată piesă autohtonă a anului trecut. Nume importante ale scenei electro vor mixa până la răsăritul soarelui, în cea de-a doua seară. Dash Berlin (numărul 12 în The DJ List şi 15, la DJ Mag) şi Paul Mendez (numărul 19 la The DJ List) vor fi senzaţia serii. Alături de ei, vor mixa italienii de la Phunk Investigation şi românii de la Snatt &Vix.