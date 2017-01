Bilete suplimentare la concertul Haggard

Organizatorii concertului de la Bucureşti a celei mai importante formaţii de symphonic metal din lume, trupa germană Haggard, anunţă suplimentarea numărului de bilete pentru concertul pe care aceasta îl va susţine pe data de 18 aprilie. S-a decis, astfel, pe baza numeroaselor cereri din partea fanilor, după epuizarea primei tranşe de 500 de bilete, punerea în vânzare a încă 100 de locuri la spectacolul amintit, care se va desfăşura în Clubul The Silver Church. Noile biletele se pot achiziţiona la preţul de 65 lei, de la magazinele Germanos, librăriile Cărtureşti sau online, de pe site-ul eventim.ro.

Trupa se va deplasa în România cu un autocar special, iar pe scenă vor urca 18 muzicieni. În anii de început, 1991 - 1994, membrii trupei au abordat stilul death metal, iar ulterior, s-au axat pe stilul care i-a consacrat, destul de greu de definit, symphonic metal cu puternice influenţe clasice, medievale, dar şi doom metal. Din 1995, elementele clasice au devenit din ce în ce mai prezente în muzica celor de la Haggard, prin cooptarea unor noi membri, virtuoşi violonişti şi pianişti, iar succesul înregistrat de materialul „Once... Upon A December\'s Dawn\", a făcut ca formaţia să îşi dezvolte noul stil. În perioada 1996 - 2010, Haggard a înregistrat numeroase albume de studio, materiale live şi un DVD. În acest an, trupa germană împlineşte 20 de ani de activitate, ocazie cu care Asis & Co a lansat, pe 24 decembrie 2009, un material, în doar 999 de exemplare, intitulat „Era Divina - 20 Years of Haggard\".