Bilete și line-up la Sunwaves 17!

Tineri numeroși din România și din alte țări europene se pregătesc să vină de 1 Mai la Mamaia, iar unul dintre evenimentele „de temelie” ale minivacanței este cea de-a 17-a ediție a festivalului de muzică electronică Sunwaves. Ediția din acest an va avea loc în perioada 30 aprilie - 3 mai, în locul deja tradițional, plaja din Mamaia Nord, zona Crazy Beach - Ipanera. Line-up-ul evenimentului a fost anunțat deja pe pagina oficială a evenimentului. Astfel, un număr de peste 30 de DJ români sau din țări precum Olanda, Marea Britanie, Germania sau Italia vor participa la festival. Pe afișul evenimentului apar numele următorilor artiști: Carl Cox, Ricardo Villalobos, Marco Carola, Tale Of Us, Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh, tiNi, Sonja Moonear, Lee Burridge, Matthew Dekay, Valentino Kanzyani, Thomas Franzmann, Jon Rundell, Nastia, Cezar, Prâslea, Kozo, Abelle, Taimur Agha, Priku, Gescu, Barac, Cristi Cons, Vlad Caia, Dan Andrei, Alexandra, Herodot, Piticu, Dubtil și Mihigh. Organizatorii au precizat că și alte nume mai pot fi anunțate pe parcurs. Biletele se pot comanda online pe site-ul sunwaves-fest.ro, la prețuri de 140 de lei pentru trei nopți sau 110 lei pentru două nopți, iar biletele pentru o singură seară vor putea fi achiziționate la intrare.