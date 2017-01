Biletele de tren NU se mai scumpesc în august

După sistemul scumpirii biletelor de tren fie de patru ori pe an fie, mai nou, ţinînd cont de fluctuaţiile preţurilor la carburanţi, CFR Călători face orice pentru a scoate banii din buzunarele călătorilor români. Foarte rar se întîmplă să nu reuşească, însă un exemplu în acest sens este întîmplarea din această lună, cînd solicitarea CFR Călători de a majora preţurile la bilete de la 1 august cu 7% nu a avut reuzultatul scontat. “Încă nu am primit vreun răspuns de la Ministerul Finanţelor şi Economiei (MEF) la solicitarea privind majorarea tarifelor cu 7% la 1 august. Trebuie întocmite normele metodologice, care pot să dureze o lună sau şi mai mult. Aceste norme sînt întocmite, întîi, de o comisie de la MEF, apoi de una de la Ministerul Transporturilor (MT) şi, în cele din urmă, de o comisie mixtă. Pot să vă spun că de la 1 august nu se majorează biletele, este posibil de la 1 septembrie, dar încă nu ştim”, a declarat directorul general al CFR Călători, Alexandru Noapteş. Acesta a anunţat, la începutul lunii, că a solicitat MEF şi MT să aprobe o creştere a tarifelor pentru călătoria cu trenul de 7%. “În cazul în care nu se va aproba creşterea la 1 august, modificarea va avea loc la 1 septembrie”, declara, pe 8 iulie, Noapteş. Cea mai recentă majorare a preţurilor pentru călătoria cu trenul, de 8,1%, a avut loc în septembrie 2007, după ce în luna iunie a aceluiaşi an tarifele au urcat cu 7%. Guvernul a emis, în 2006, o ordonanţă de urgenţă care permitea CFR Călători să majoreze trimestrial tarifele cu pînă la şapte puncte procentuale peste nivelul cumulat al inflaţiei de la precedenta creştere a costurilor călătoriilor.