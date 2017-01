Biletele la concertul „Ace of Base” din România, între 70 şi 200 de lei

Biletele la concertul „Ace of Base”, programat pe 8 noiembrie, la Sala Palatului din capitală, costă între 70 şi 200 de lei şi se pot procura din reţeaua magazinelor Diverta, de la magazinul Muzica, precum şi online, de pe site-urile www.ticketpoint.ro, www.bilete.ro, www.myticket.ro şi www.blt.ro.

Trupa suedeză „Ace of Base” va veni, în premieră, în România, iar concertul din noiembrie face parte din turneul mondial „Redefined! 2008-2009”, care marchează împlinirea a 15 ani de existenţă a formaţiei. Deţinătoare a unui record Guinness pentru cel mai bine vîndut album de debut („Happy Nation/The Sign” – 1993), „Ace of Base” a devenit o formaţie de cult la începutul anilor ’90, cu hituri precum „All that She Wants”, „The Sign” sau „Happy Nation”, stabilind noi standarde în muzica pop suedeză, al cărei lider incontestabil rămîne, însă, cvartetul „Abba”.

Raportat la numărul de albume lansate, numărul hiturilor de top 10 ale formaţiei „Ace of Base” este impresionant: opt succese în numai patru albume. „All that She Wants”, „Happy Nation”, „The Sign”, „Don’t Turn Around”, „Living in Danger”, „Lucky Love”, „Beautiful Life” şi „Life Is a Flower”, cea mai difuzată melodie la posturile de radio europene în anul 1998, sînt hituri care au marcat decisiv istoria trupei.

Din componenţa actuală a trupei fac parte Ulf Ekberg (Buddha), fraţii Jonas Berggren (Joker) şi Jenny Berggren.