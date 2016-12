Biletele la concertul lui Bob Dylan, între 130 şi 350 lei

Biletele pentru concertul pe care Bob Dylan îl va susţine în România, pe 2 iunie, pe stadionul „Iolanda Balaş\" din capitală, au fost puse în vânzare online, pe site-ul myticket.ro, la preţuri de 130, 250 şi 350 de lei. Una dintre figurile emblematice ale muzicii contemporane americane, rebelul star al anilor ’60 va concerta în premieră în România, acompaniat de o formaţie de muzicieni în cadrul celebrului „Never Ending Tour\", un turneu continuu lansat în anii \'80.

Bob Dylan, pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, născut pe 24 mai 1941, în Duluth, Minnesota, este cantautor şi poet. Cele mai celebre lucrări ale sale datează din anii \'60, când a devenit faimos. Multe dintre cântecele sale, precum „Blowin\' in the Wind\" şi „The Times They Are a-Changin\'\", au devenit adevărate imnuri anti-război şi ale mişcărilor pentru drepturile civile. Piesele sale de început includeau o varietate de influenţe politice, filosofice, sociale, dar şi literare. Dylan a personalizat genurile muzicale, explorând numeroase tradiţii distincte din muzica americană - de la folk, blues şi country la gospel, rock and roll -, dar şi din muzica tradiţională englezească, irlandeză scoţiană, chiar şi din jazz şi swing.

A obţinut numeroase premii de-a lungul anilor, inclusiv Grammy, Globul de Aur, Oscar, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, Nashville Songwriters Hall of Fame şi Songwriters Hall of Fame. Organizatorii premiilor Pulitzer i-au acordat, în 2008, un premiu special pentru ceea ce ei au numit „profundul său impact asupra muzicii şi culturii americane\". Discografia sa cuprinde 34 de albume, 58 de single-uri şi 14 albume de compilaţii. În urmă cu două zile, Bob Dylan a fost premiat de preşedintele Barack Obama cu medalia pentru artă şi umanism. Administraţia de la Casa Albă a menţionat că Bob Dylan este „o legendă pentru mişcarea de protest a tinerilor şi pentru sensibilitatea în poezie\".