Biletele la concertul lui C.C. Catch, între 50 şi 160 de lei

Biletele pentru concertul pe care C.C. Catch îl va susţine la Bucureşti, la Sala Palatului, pe data de 11 aprilie, începînd cu ora 19.00, au cinci categorii de preţuri, cuprinse între 50 şi 160 de lei. Tichetele pot fi rezervate, deja, pe site-ul www.ticketpoint.ro.

Caroline Catharina Muller, alias C.C. Catch, s-a născut în Olanda şi s-a mutat în Germania la sfîrşitul anilor ‘70. De-a lungul timpului, C.C. Catch a lansat cinci albume („Catch the Catch” - 1985, „Welcome To The Heartbreak Hotel” - 1986, „Like A Hurricane” - 1987, „Big Fun” - 1988, „Here What I Say” - 1989) şi 11 „Best of” -uri care s-au vîndut în milioane de exemplare.

