Biletele la Festivalul de la Glastonbury din 2011, epuizate în patru ore

Biletele pentru ediţia din 2011 a Festivalului de la Glastonbury (Marea Britanie) s-au epuizat în patru ore, după ce sute de mii de fani au invadat site-ul festivalului şi liniile telefonice special deschise pentru acest eveniment. Biletele s-au epuizat în acest an cu opt ore mai repede comparativ cu anul trecut, au declarat organizatorii. Fiecare persoană a avut posibilitatea de a rezerva până la opt bilete. La fel ca în anii precedenţi, persoanele interesate au trebuit să depună în avans o garanţie de 50 de lire sterline. Pentru persoanele din Marea Britanie, această garanţie va fi suficientă pentru a rezerva unui bilet până la 1 aprilie 2010, însă după această dată, doritorii trebuie să achite diferenţa până la preţul integral al biletului (195 de lire sterline, mai mult cu 10 lire sterline faţă de anul trecut). Persoanele din alte ţări trebuie însă să achite diferenţa până la preţul integral al biletelor în intervalul 25 februarie - 3 martie.

Festivalul de la Glastonbury pune în vânzare, în fiecare an, 137.500 de bilete pentru publicul larg şi are o capacitate totală de 177.500 de locuri. În această vară, presa britanică a vehiculat numele unor artişti de seamă - Madonna, Coldplay, Radiohead şi Beyonce -, despre care s-a spus că ar putea fi capetele de afiş ale ediţiei din 2011 a Festivalului de la Glastonbury, însă aceste informaţii nu au fost deocamdată confirmate. Până în prezent, organizatorii au confirmat doar faptul că au invitat din nou trupa U2, în calitate de headliner al festivalului, pentru ediţia din 2011, după ce rockerii irlandezi au fost obligaţi să îşi anuleze prezenţa din acest an la Glastonbury, din cauza unei accidentări a solistului Bono, care a fost supus unei intervenţii chirurgicale în luna mai.

Festivalul de la Glastonbury a fost lansat după moartea lui Jimi Hendrix, în 1970. Participanţii la prima ediţie au plătit o liră sterlină, primind în schimb lapte de la fermă şi putându-i asculta pe Marc Bolan şi Al Stewart. O perioadă, festivalul nu a mai fost organizat anual, însă în anii \'90 a căpătat anvergura internaţională pe care o are şi în prezent. Evenimentul a permis unor trupe precum Radiohead, care au cântat la Glastonbury în 1997, Coldplay, după reprezentaţia din 2002 sau Muse, prin concertul din 2004, să îşi croiască drumul către succes. Ediţia din 2011 a Festivalului de la Glastonbury, unul dintre cele mai mari evenimente de gen desfăşurate în aer liber din lume, organizat la Worthy Farm din comitatul Somerset, va avea loc în perioada 22 - 26 iunie.