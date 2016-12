Biletele la The Animals şi The Troggs, în curs de epuizare

Legendarele trupe britanice The Animals şi The Troggs vor concerta împreună pe aceeaşi scenă, la Hard Rock Cafe din Bucureşti, pe 26 februarie, cu începere de la ora 21.00. Biletele pentru acest concert unic se vând în ritm alert, până acum fiind epuizate mai mult de jumătate din numărul total al locurilor. Organizatorii preconizează că show-ul, care face parte din „Greatest Hits Tour” şi simbolizează 45 de ani de apariţii pe scenă pentru trupa The Troggs, se va desfăşura cu casa de bilete închisă.

Tichetele se pot achiziţiona şi online, de pe site-urile iabilet.ro, rezervariclub.ro, metalhead.ro, bestmusic.ro, www.rockevents.ro, fiind disponibile la preţul de 75 de lei, în picioare sau 100 de lei pentru un loc VIP, la masă. În ziua evenimentului, preţul biletelor va fi de 95 de lei, în picioare şi 130 de lei pentru un loc VIP. De asemenea, s-au pus în vânzare şi bilete la o categorie nouă, pentru studenţi şi elevi, la preţul de 40 de lei.

Evenimentul de la Bucureşti este organizat de Rock Events.

Trupa The Animals s-a înfiinţat la începutul anilor ’60, în Marea Britanie şi a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în topurile internaţionale cu hit-uri precum: „The House of the Rising Sun”, „We Gotta Get Out of This Place”, „I Put a Spell On You”.

The Troggs este una dintre trupele de referinţă ale anilor ’60. În 2012, a marcat aniversarea a 45 de ani pentru unul dintre cele mai mari hit-uri, „Love Is All Around\". Cei de la The Troggs sunt consideraţi „pionierii punk rock-ului britanic”.