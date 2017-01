Biletele la The Animals & Friends, în vânzare

Biletele la concertul The Animals & Friends, care va avea loc pe 2 aprilie, în Jukebox Club din capitală, au fost puse în vânzare. Acestea pot fi achiziţionate din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti sau online, prin www.eventim.ro, la preţul de 65 lei, până la data de 2 aprilie şi 80 lei, în ziua evenimentului. Organizatorii doresc să atenţioneze publicul că numărul de locuri la masă pentru show-ul amintit este limitat. Cei care doresc să facă rezervări sunt rugaţi să contacteze direct clubul.

Din categoria trupelor de aur, The Animals a intrat în istoria rock-ului cu hit-uri fredonate de generaţii, rulate oricând pe posturile de radio. ”The House of the Rising Sun”, ”We Gota Get Out of This Place” sau ”Don’t Le Me Be Misunderstood” sunt doar câteva dintre ele. Formula The Animals & Friends păstrează în componenţă doi membri originari ai trupei: John Seel - tobe şi Mickey Gallagher - claviaturi (care, de-a lungul anilor, a colaborat cu The Blockheads, Paul McCartney, The Clash, Eurythmics). Alături de ei, au fost invitaţi muzicieni de calibru, „friends”: Peter Barton (voce, bas, ex-Boomtown Rats Roberts & Crowe, Wayne Fontana’s Mindbenders) şi John E. Williamson (voce, chitară, ex-Titanic).