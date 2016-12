Biletele la „Vienna Classic Christmas”, între 60 și 200 de lei

Constănțenii care își doresc să trăiască un Crăciun de poveste, în acordurile magice ale Strauss Festival Orchestra Vienna, pe 19 decembrie, de la ora 19.30, la Casa de Cutură a Sindicatelor, își pot procura deja biletele la spectacol. Prețurile tichetelor sunt de 60, 100, 150 și 200 de lei, în funcție de dispunerea locurilor în sală, și se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură.

Strauss Festival Orchestra Vienna va prezenta, pentru cel de-al şaselea an consecutiv în România, spectacolul „Vienna Classic Christmas”. Măiestria desăvârşită a artiştilor orchestrei, al cărei nume este sinonim, pe plan internaţional, cu interpretarea autentică a muzicii vieneze, au făcut ca toate spectacolele susţinute în România să fie, an de an, sold out. Spectacolul se va bucura de participarea extraordinară a sopranei Leontina Văduva şi a tenorului Robert Nagy.