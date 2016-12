Biletele pentru concertul Jennifer Rush, între 50 şi 250 de lei

Biletele pentru concertul pe care cântăreaţa americană Jennifer Rush îl va susţine la Sala Palatului din capitală, pe 17 octombrie, au fost puse în vânzare şi au preţuri cuprinse între 50 şi 250 de lei. Tichetele sunt disponibile la casieria Sălii Palatului, în magazinele Diverta, Muzica Store, Librăria Eminescu şi online, pe www.biletoo.ro, www.myticket.ro, www.bilete.ro, www.blt.ro şi www.ticketpoint.ro. Biletele sunt împărţite pe categorii, având preţuri de 250 de lei (VIP), 200 de lei, 175 de lei, 150 de lei, 100 de lei şi 50 de lei.

Jennifer Rush, pe numele real Heidi Stern, s-a născut la New York, pe 28 septembrie 1960. În copilărie a luat lecţii de canto şi a studiat muzica clasică. Lansarea ei a venit în anii \'80, aceasta înregistrând împreună cu Elton John piesa ”Flames of Paradise\". Câţiva ani mai târziu, artista a lansat albumul ”Jennifer Rush\" (1984).

Single-ul \"The Power of Love\" a ajuns pe prima poziţie în topurile muzicale din mai multe ţări. În 1985, \"The Power of Love\" a devenit, potrivit Cărţii Recordurilor, piesa cel mai bine vândută a unei artiste solo din istoria muzicii pop britanice. Recordul a fost doborât abia şapte ani mai târziu, în 1992, de piesa \"I Will Always Love You\" a lui Whitney Huston.

În 1987, artista a lansat albumul \"Heart Over Mind\", urmând ca, la numai un an după această lansare, să mai apară un disc - \"Passion\". Pentru acest album, artista a colaborat cu nume valoroase ale industriei muzicale, cum ar fi Michael Bolton şi Richie Sambora. În total, Jennifer Rush a adunat 50 de discuri de aur şi două discuri de platină duble şi a lansat 13 albume.

Cel mai recent album, \"Now is the Hour\", a fost lansat anul acesta, pe 5 martie. Albumul conţine 15 piese, ale căror compozitori sunt artişti precum Natasha Bedingfield, Alex James şi Jörgen Elofsson.