Biletele pentru concertul „Limp Bizkit”, în vînzare

Trupa americană „Limp Bizkit” va concerta pentru prima dată în România, pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, pe data de 28 iunie. Show-ul este inclus în turneul „Unicorns N\' Rainbows 2009”, care va debuta pe 20 mai, la Riga, în Letonia. Biletele pentru concertul pe care formaţia americană îl va susţine la Bucureşti au fost puse în vînzare, putînd fi achiziţionate la preţul de 130 de lei, pînă la sfîrşitul acestei lunii şi 150 de lei după această dată, de pe site-ul www.eventim.ro

„Limp Bizkit” este o trupă americană formată în localitatea Jacksonville din Florida. Trupa a vîndut, pînă în prezent, peste 50 de milioane de albume în întreaga lume. Grupul este format din Fred Durst (voce), Wes Borland (chitară), Sam Rivers (bas), John Otto (tobe) şi DJ Lethal.

Turneul „Limp Bizkit” mai include show-uri la Moscova, Helsinki, Kiev, Milano, Berlin, Praga, Zagreb, Sofia, Paris, precum şi la festivalurile „Download” (Marea Britanie), „Rock Im Park” şi „Rock Am Ring” (Germania), „Werchter” (Belgia) şi „Nova Rock” (Austria). Pînă în prezent, „Limp Bizkit” a lansat cinci albume de studio – „Three Dollar Bill, Yall$” (1997), „Significant Other” (1999), „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” (2000), „Results May Vary” (2003) şi „The Unquestionable Truth (Part 1)” (2005), precum şi două compilaţii.