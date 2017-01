Biletele pentru concertul lui Jose Carreras, vîndute în totalitate

Concertul caritabil pe care renumitul tenor Jose Carreras îl va susţine, mîine seară, la Sala Palatului din capitală, este sold out. Potrivit organizatorilor evenimentului, toate biletele puse în vînzare pentru acest eveniment au fost epuizate, fondurile obţinute astfel urmînd să fie folosite integral în cadrul programului „Sponsorizează un copil”, derulat de Fundaţia „Dinu Patriciu”.

Alături de Jose Carreras vor urca, pe scena Sălii Palatului, soprana Alexandra Coman, baritonul Angel Odena, cu participarea Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta lui David Gimenez. Muzicienii reuniţi la Bucureşti vor fi întîmpinaţi cu numeroase aranjamente florale, atît în sala de spectacol, cît şi în zona de backstage. Camerele din culise vor fi mobilate într-un stil sobru şi elegant, în culori asortate, iar oglinzile veneţiene şi pianina reprezintă cerinţe obligatorii ale lui Jose Carreras. Pe parcursul vizitei sale în România, renumitul tenor va avea la dispoziţie o limuzină Mercedes şi va fi cazat într-un hotel de lux din centrul Capitalei.

Jose Carreras, originar din Catalonia, este unul dintre cei mai proeminenţi cîntăreţi de operă ai generaţiei sale, cariera sa cuprinzînd peste 60 de roluri interpretate pe diferite scene muzicale ale lumii, inclusiv la Milano („Un Ballo in Maschera”, 1975), New York („Tosca”, 1974), la Opera din San Francisco („La Boheme”, 1973), Viena („Rigoletto”, 1974), Londra („La Traviata”, 1974), Munchen („Tosca”, 1974), Chicago („Un Ballo in Maschera”, 1976) şi Verona („Carmen”, 1984).

Alături de activitatea muzicală, Jose Carreras este recunoscut şi pentru eforturile sale umanitare, îndreptate în special spre tratarea leucemiei. Carreras este fondatorul şi preşedintele Fundaţiei Internaţionale „Jose Carreras” pentru lupta împotriva leucemiei, pe care tenorul spaniol a fondat-o în 1988, după recuperarea sa aproape miraculoasă din cumplita boală.