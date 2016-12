Biletele pentru concertul lui Lady Gaga vor fi puse în vânzare

Mega-show-ul celebrei Lady Gaga la Bucureşti a fost confirmat oficial, ieri, de organizatorul de concerte Emagic. Artista va cânta pe Arena Naţională, într-un spectacol ce va avea loc pe 16 august. Concertul a fost deja anunţat de artistă pe site-ul ei oficial, marţi, confirmând astfel speculaţiile care apăruseră în presa românească de mai multe zile.

Biletele pentru acest concert vor fi puse în vânzare în curând, mai multe detalii urmând a fi făcute publice în scurt timp.

TURNEU MONDIAL Concertul este inclus în turneul mondial \"The Born This Way Ball\", care va debuta pe 27 aprilie, în Coreea de Sud şi va include alte 21 de oraşe europene, printre care şi Bucureşti. În acest turneu, Lady Gaga va interpreta atât piese de pe cel mai recent album al său, \"Born This Way\", cât şi piese incluse pe celelalte două materiale discografic ale sale, \"The Fame\" şi \"The Fame Monster\".

Pe continentul european, Lady Gaga va fi însoţită de trupa The Darkness, cunoscută pentru hitul \"I Believe In A Thing Called Love\" şi reunită recent şi de Lady Starlight, o mai veche colaboratoare a artistei, care a fost confirmată ca invitat special şi pentru alte show-uri din Australia şi Noua Zeelandă.

\"The Born This Way Ball\", cel de-al treilea turneu din cariera artistei, se anunţă a fi una dintre cele mai spectaculoase serii de concerte din istoria muzicii. Pentru acest turneu, Lady Gaga a pregătit fanilor săi un nou concept, o nouă scenă şi o nouă producţie, într-o serie de spectacole fabuloase. \"Alături de Haus of Gaga, am lucrat luni întregi pentru a concepe o scenă spectaculoasă. ”The Born This Way Ball” este o pop-opera electro-metal; este povestea Începutului, geneza Împărăţiei Faimei (Kingdom of Fame). Cum am fost concepuţi şi cum vom păşi în eternitate\", declară artista.

\"The Born This Way Ball\" va fi primul turneu al lui Lady Gaga după lansarea albumului \"Born This Way\", în mai 2011, care s-a vândut în peste şase milioane de exemplare în toată lumea.

Albumele \"The Fame\" (2008) şi \"The Fame Monster\" (2009) au obţinut numeroase premii Grammy şi au înregistrat vânzări de peste 15 milioane de exemplare, iar single-urile lansate au fost vândute în peste 65 de milioane de copii.

LADY GAGA - ”CEA MAI PUTERNICĂ FEMEIE DIN LUME” În 2011, Lady Gaga a fost declarată de revista Forbes cea mai puternică femeie din lume, fiind inclusă, totodată, pe lista celor mai influenţi oameni, realizată de Time Magazine. Cu peste 2,2 miliarde de vizualizări pe YouTube, Lady Gaga este cel mai căutat artist în mediul online, deţinând în prezent şi cel mai mare număr de fani pe Facebook, aproape 50 de milioane, precum şi titlul de cea mai urmărită personalitate pe Twitter, cu cele peste 22 de milioane de followers. Lady Gaga este singurul artist al erei digitale care a reuşit să treacă de pragul de cinci milioane de vânzări numai pentru primele două hituri din carieră.