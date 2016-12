Biletele pentru concertul Sandrei la Bucureşti, în vînzare

„Regina” muzicii disco a anilor ’80, Sandra, va sosi, pe 6 noiembrie, în România, pentru a susţine un concert. Prestaţia live a artistei germane va avea loc la Sala Palatului, iar biletele au fost puse, deja, în vînzare. Ele pot fi achiziţionate de la casiera Sălii Palatului, din reţeaua naţională a magazinelor Diverta, de la magazinul Muzica sau pot fi comandate online, de pe ticketpoint.ro şi myticket.ro. Preţurile variază, în funcţie de locul ocupat în sală, între 80 şi 250 de lei.

Pe numele adevărat Sandra Ann Lauer, artista germană s-a născut la Saarbrucken, în 1962. Prima sa piesă care a cunoscut succesul a fost „Maria Magdalena”, în anul 1985, urmată de alte melodii care au făcut furori prin discotecile anilor ’80 şi începutul anilor ’90, precum „In the Heat of the Night” sau „Everlasting Love”.

În cadrul concertului de la Bucureşti, artista va interpreta atît din piesele care au făcut-o celebră, cît şi melodii de pe cel mai recent album, care a fost înregistrat la New York şi lansat anul acesta, pe 27 martie. El cuprinde 15 piese şi se numeşte „Back to Life”. Cel mai nou single se numeşte „The Night Is Still Young\" şi este un featuring cu celebrul Thomas Anders, fost membru al formaţiei Modern Talking.