Biletele pentru concertul Scorpions, în vînzare

Formaţia germană Scorpions va susţine un concert în România, la Romexpo-Bucureşti, pe data de 5 noiembrie, în cadrul evenimentului „Europe - Love Will Keep Us Alive”. Legendara trupă rock revine, pentru a şasea oară, în ţara noastră. La un an de la ultima vizită, germanii promit un spectacol de senzaţie, concertul fiind deschis de către unul dintre cei mai apreciaţi solişti din Ungaria, Varga Miklos, care va interpreta piesa „Europe”, dar şi de către trupa autohtonă Proconsul. Biletele pot fi achiziţionate, deja, online de pe site-ul bilete.mediasuprem.ro şi au preţurile: 100 lei, pentru Zona III, 150 lei, pentru Zona II, 200 lei, pentru Zona I şi 500 lei, la Tribuna VIP.

Un exemplu de longevitate pentru tinerele generaţii, Scorpions are o activitate muzicală de peste patru decenii. Promotori ai valorilor europene, artiştii au mai concertat în România, la Rock\' 93, la ediţia din 2002 a Festivalului „Cerbul de Aur”, la Sala Polivalentă din Bucureşti, în 2004, cu ocazia promovării albumului „Unbreakable”, la Sibiu, în 2007, dar şi anul trecut, cu ocazia Zilelor Craiovei.

Fondată în 1965 şi compusă din Klaus Meine (voce), Rudolf Schenker (chitară), Matthias Jabs (chitară), James Kottak (tobe) şi Pawel Maciwoda (bas), Scorpions deţine o discografie impresionantă, de 21 de albume. Scorpions a vîndut, în întreaga lume, peste 70 de milioane de exemplare de albume, iar piesele „Wind of Change” sau „Still Loving You” sînt cele mai reprezentative şi cunoscute oriunde pe mapamond.