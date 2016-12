Biletele pentru concertul Shakirei, în vânzare

Biletele la concertul pe care celebra cântăreaţă columbiană Shakira îl va susţine, pe data de 7 mai, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, au fost puse în vânzare. Acestea pot fi achiziţionate online, de pe myticket.ro sau din reţeaua magazinelor Diverta din ţară, la patru categorii de preţ, în funcţie de distanţa faţă de scenă: 380 lei - Golden VIP (cu loc pe scaun), 280 lei, la Tribuna VIP, 180 lei, la Gazon A şi 120 lei, Gazon B. Concertul din România este organizat de Emagic.

După show-ul susţinut în 2006, la Timişoara, în faţa a peste 20.000 de spectatori, Shakira, celebră pentru hituri precum \"Whenever, Wherever\", \"La Tortura\", \"Waka Waka\", \"Hips Don\'t Lie\", a inclus spectacolul din acest an, din Piaţa Constituţiei, în cadrul turneului mondial “The Sun Comes Out”. „Shakira este unul dintre artiştii pentru care am primit extrem de multe rugăminţi din partea publicului pentru a organiza un nou concert în România. Mă bucur că, acum, fanii au ocazia de a o întâlni din nou, de data aceasta chiar la Bucureşti\", a declarat Laura Coroianu, CEO Emagic.

Alături de şapte albume vândute în peste 60 de milioane de exemplare, palmaresul artistei include o colecţie impresionantă de premii: 142 de trofee şi distincţii, printre care două premii Grammy, şapte premii Latin Grammy, trei premii Billboard Music, 12 distincţii primite în cadrul ceremoniilor Billboard Latin Music Awards, şase trofee MTV şi patru World Music Awards, plus 260 de nominalizări la diferite premii ale industriei muzicale internaţionale.