Biletele pentru concertul trupei „Black Eyed Peas” au preţul unic de 100 de lei

Biletele pentru concertul trupei „Black Eyed Peas”, care va avea loc la Bucureşti, pe 15 septembrie, au preţul unic de 100 de lei. Anunţul a fost făcut de către reprezentanţii Fundaţiei Phoenix, organizatori ai evenimentului. De asemenea, locul de desfăşurare a evenimentului a fost stabilit la Arenele Romane. Biletele pot fi cumpărate online, de pe www.bilet.ro.

Concertul „Black Eyed Peas” din România face parte dintr-un turneu mondial intitulat „Pepsi Black Blue and You” şi va fi deschis cu un recital al trupei „Simplu”. Trupa „Black Eyed Peas” este cîştigătoare a trei premii Grammy şi de cîţiva ani se bucură de succes pe plan internaţional, vînzînd peste 20 de milioane de albume în întreaga lume. În prezent, trupa lucrează la următorul album, „From Roots To Fruits”, a cărui lansare este programată pentru sfîrşitul acestui an.