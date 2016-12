Biletele pentru concertul trupei Morcheeba, în vînzare

Britanicii de la Morcheeba revin în România, pentru a susţine un concert trip-hop, la Fratelli Studios, pe 23 iulie. Reprezentanţii firmei Events care organizează spectacolul au anunţat că biletele au fost puse, vineri, în vînzare. Biletele pentru eveniment se pot cumpăra de pe site-urile www.ticketpoint.ro, www.bilete.ro, www.blt.ro, www.eventim.ro, în reţeaua magazinelor Diverta din Bucureşti şi din ţară şi în punctele de vînzare Eventim din magazinele Germanos. Costul tichetelor este de 99 lei, iar în ziua evenimentului, la intrarea în Fratelli Studios, preţul unui bilet va fi de 129 lei.

Accesul la concert se va face începînd cu ora 21.30. Concertul va fi urmat de un afterparty la care vor fi prezenţi şi membrii trupei. Fanii români vor vedea Morcheeba în formula DJ Paul Gofrey, fratele său, instrumentalistul Ross Godfrey şi cîntăreaţa franceză Manda.

Grupul Morcheeba şi-a făcut debutul pe scenă la mijlocul anilor \'90. „Who Can You Trust”, albumul de debut al trupei, a fost lansat în 1996. În prezent, sound-ul Morcheeba combină stilul soul, R\'n\'B, hiphop, reggae, downtempo, chill out, funk, blues. Britanicii au vîndut, pînă în prezent, peste şase milioane de discuri în întreaga lume.