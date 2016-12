Biletele pentru concertul trupei ZZ Top, între 100 şi 130 de lei

Concertul pe care trupa americană ZZ Top îl va susţine la Bucureşti, pe 20 octombrie, va avea loc la Sala Polivalentă. Biletele pentru concert au fost puse în vînzare începînd de ieri şi au preţuri de 100 lei, pînă pe 26 august, 120 lei, după această dată şi 130 lei, la intrare. Biletele se găsesc în reţeaua magazinelor Germanos şi online, pe www.eventim.ro şi www.bilete.ro.

Formaţia americană ZZ Top va concerta la Bucureşti în cadrul unui eveniment organizat de D&D East Entertainment, în colaborare cu Marcel Avram, inclus în turneul „Double Down Live\". În cadrul segmentului european al turneului ei, trupa va concerta şi în Cehia, Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Marea Britanie şi Belgia. Legendarii muzicieni promit un show de excepţie în România, în binecunoscutul lor stil texan: nu vor lipsi pălăriile de cowboy, riff-urile de chitară şi hiturile care i-au consacrat.

Înfiinţată în Houston, Texas, în 1970, formaţia ZZ Top este una dintre puţinele trupe rock care şi-au păstrat componenţa originală, pe tot parcursul celor 40 de ani de carieră. Cei trei rockeri texani, Billy Gibbons, Dusty Hill şi Frank Beard, sînt cunoscuţi atît pentru stilul inconfundabil de blues-rock pe care îl cîntă, cît şi pentru imaginea lor originală. Grupul ZZ TOP are la activ 14 albume de studio, primind, de-a lungul anilor, nu mai puţin de 24 de discuri de platină. Doar în Statele Unite, ZZ Top a înregistrat vînzări de peste 20 de milioane de albume. De-a lungul anilor, ZZ Top a lansat hituri precum „Gimme All Your Lovin\'\", „Rough Boy\", „Give It Up\", „Sharp Dressed Man\" şi „Legs\". Cu pălăriile lor texane, ochelarii de soare şi bărbile lungi, Billy Gibbons şi Dusty Hill au devenit figuri inconfundabile pe scena rock-ului american. Singurul membru al trupei care nu are barbă poartă, în schimb, numele de Beard (barbă).