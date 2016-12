Biletele pentru show-ul „The Wall\", al muzicianului Roger Waters, care va avea loc pe 28 august 2013, în Piaţa Constituţiei din Capitală, vor fi puse în vânzare, mâine, pe site-ul myticket.ro. Artistul, cunoscut ca fiind basistul, dar şi unul dintre principalii compozitori ai celebrei trupe britanice Pink Floyd, în perioada 1964 - 1985, va aduce, pentru prima dată, în România, una dintre cele mai grandioase producţii realizate vreodată în lume: „The Wall\".

Astfel, începând de mâine, fanii Pink Floyd îşi vor putea achiziţiona biletele pentru concertul lui Roger Waters „The Wall\" online, de pe site-ul www.MyTicket.ro, ulterior acestea fiind disponibile şi în magazinele de specialitate. Biletele au preţuri cuprinse între 135 de lei şi 950 de lei, în funcţie de distanţa faţă de scenă.

EXPERIENŢĂ MULTIDIMENSIONALĂ „După ce am anunţat concertul de la Bucureşti, feedback-ul a fost incredibil, am fost realmente copleşiţi de mesaje. Românii au început să devină consumatori de concerte mari, motiv pentru care facem tot posibilul să aducem cele mai mari producţii şi în ţara noastră. Întregul concept „The Wall” este absolut fenomenal, echipa care se ocupă de acest show colaborând de-a lungul timpului cu artişti precum U2, The Rolling Stones, Madonna sau Muse. Dincolo de muzica ce a consacrat Pink Floyd, trebuie să ne aşteptăm la o adevărată experienţă multidimensională, la o scenografie ieşită din comun, la vizualuri, efecte speciale şi pirotehnice realizate cu ajutorul celor mai noi tehnologii\", a declarat CEO Emagic, Laura Coroianu.

Caracteristica remarcabilă a întregului concept o reprezintă dimensiunea zidului construit ca background pentru scena concertului, care, pentru show-urile în aer liber are o lăţime dublă comparativ cu cel pentru concertele de sală. „The Wall\" va avea peste 150 de metri lăţime, 12 metri înălţime şi o suprafaţă de aproximativ 20.000 mp, fiind astfel cea mai mare suprafaţă de proiecţie din cadrul unui turneu mondial.

De-a lungul timpului, producţia originală a celebrului album „The Wall\" a fost pusă în scenă integral doar de 29 de ori în cadrul turneului de promovare susţinut de Pink Floyd în 1980 şi încă o dată, în Germania, ca formă de sărbătorire a căderii Zidului Berlinului, în faţa a peste 200.000 de oameni. „The Wall\" rămâne unul dintre cele mai emblematice albume din istoria muzicii, cu efecte profunde asupra culturii pop, rezonând cu multe generaţii de fani. Având la bază personajul Pink, inspirat din viaţa şi experienţele lui Roger Waters, „The Wall\" tratează teme complexe, precum izolarea şi alienarea, fiind puternic influenţat de filosofia pacifistă.