Biletele pentru Stufstock 2007 au fost puse în vînzare

Biletele şi abonamentele pentru ediţia de anul acesta a festivalului Stufstock, care va avea loc în perioada 16-19 august, la Vama Veche, au fost puse în vînzare de ieri, acestea avînd preţurile cuprinse între 20 şi 80 de lei. Acestea au preţurile de 25 de lei pentru prima zi de festival, 30 de lei - ziua a doua, 50 de lei - ziua a treia, 20 de lei - ziua a patra, în vreme ce abonamentul valabil pe toată durata evenimentului are preţul de 80 de lei. Biletele şi abonamentele se pot cumpăra din reţeaua Bilet.ro.

La Stufstock 2007 vor concerta aproximativ 40 de trupe şi artişti, headlineri fiind formaţiile americane The Dandy Wharhols şi Bloodhound Gang. De asemenea, printre participanţi se numără trupele Klimt 1918 (Italia), Sunshine (Cehia), Defunkt (SUA), Tuba Project (SUA), Alex Harding (SUA) şi Last Hope (Bulgaria), Alternosfera şi Prigon (Moldova), precum şi autohtonii Kumm, Luna Amară, E.M.I.L. Nişte Băieţi, Byron, The Mood, Travka, Silent Strike, Lucian Ban.

Potrivit organizatorilor, Stufstock s-a născut ca o formă de protest faţă de invadarea Vămii Vechi cu genuri muzicale şi manifestări nespecifice „vamaioţilor fideli".