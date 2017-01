Biletele puse în vînzare online pentru concertul lui Sting, epuizate

Biletele puse în vînzare online pentru concertul lui Sting în România, pe site-urile myticket.ro şi ticketpoint.ro, s-au epuizat. Artistul va concerta la Sala Palatului din Bucureşti pe data de 10 februarie 2009. Tichetele pentru acest eveniment au fost puse în vînzare de luna trecută, la preţuri de 100, 175, 250, 350 şi 750 lei.

În cadrul show-ului de la Bucureşti, fanii Sting vor avea ocazia de a reasculta hituri celebre ale artistului, precum „Fields of Gold” şi „Message in a Bottle”, într-o interpretare originală, în spirit elisabetan, acompaniat la laută de Edin Karamazov. Concertul face parte din cadrul turneului de promovare a celui mai recent proiect al lui Sting, „Songs from the Labyrinth”.