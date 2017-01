Biletele s-au vîndut în linişte

Vînzarea biletelor pentru meciul România - Franţa, programat sîmbătă, de la ora 21.40, pe Stadionul “Farul” din Constanţa, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010, a oferit o mare surpriză. Suporterii nu au mai luat casele de bilete cu asalt, aşa cum s-a întîmplat la ultimul meci disputat în oraşul de la ţărmul mării, cu Olanda, anul trecut, pe 13 octombrie. La ora deschiderii caselor de bilete, ieri, cu doar cîteva minute înainte de ora 10.00, cîteva sute de persoane s-au aşezat în linişte la coadă, sub atenta supraveghere a jandarmilor. Agitaţia a durat însă doar o oră, timp în care s-au vîndut în jur de 3.000 de bilete. Apoi, s-a făcut linişte, cozile dispărînd spre surprinderea casierilor. “La prima oră s-au vîndut ceva mai bine, dar ne aşteptam să fie mai aglomerat. Cred totuşi că pînă la sfîrşitul zilei, toate biletele vor fi epuizate”, a spus una dintre casierele aduse de FRF de la Bucureşti. Cele mai căutate au fost biletele la peluze, motivul principal fiind preţul mult mai mic faţă de cele de la tribune, 25 lei faţă de 90 lei. “Mi s-au părut destul de scumpe biletele la tribune, dar mai ales nu am înţeles de ce este diferenţa atît de mare”, a explicat unul dintre suporteri. De altfel, biletele la peluze s-au epuizat în jurul orei 15.00, mai ales că o parte dintre ele au fost repartizate galeriilor echipelor din ţară. În ciuda lipsei de interes manifestată de suporteri, marea majoritate din cele 8.000 de bilete a fost vîndută pînă la ora 18.00, cînd s-au închis casele de bilete, astfel că este de aşteptat ca stadionul să fie plin la meciul cu Franţa. În zona stadionului se aflau deja bişniţari, care cereau pentru un bilet la tribuna I sau a II-a 150 de lei, în loc de 90 de lei cît costa oficial, în timp ce pentru un tichet de acces la peluze solicitau 50 de lei, în loc de 25 de lei. Astăzi, de la ora 10.00, vor fi puse în vînzare şi ultimele aproximativ 1.000 de bilete.

Singura problemă de ieri a fost limita de patru bilete pentru fiecare persoană, impusă de FRF, dar cumpărătorii au găsit soluţii. Astfel, cei care au dorit mai multe bilete ori s-au aşezat la coadă la case de bilete diferite, ori au rugat o altă persoană să stea la coadă alături de ei. Printre aceştia s-au regăsit şi cîţiva speculanţi din capitală, care vor aştepta ziua de sîmbătă pentru a încerca să plaseze biletele.

Probleme cu gazonul

Chiar dacă au ales Constanţa din superstiţie, după rezultatele obţinute în partidele precedente desfăşurate pe Stadionul “Farul”, elevii lui Victor Piţurcă sînt îngrijoraţi de starea terenului. De altfel, tricolorii au spus că nu-şi doresc să plouă, pentru a-i putea surprinde pe francezi prin combinaţii rapide. “Ştiu că am bătut Olanda pe ploaie, dar nu vreau să avem aceleaşi condiţii meteo. Contra francezilor trebuie să jucăm cu pase scurte, pentru că ei au destui jucători lenţi”, a declarat mijlocaşul Răzvan Cociş. În plus, selecţionerul a inspectat terenul şi le-a cerut gazdelor de la Farul să-l menajeze cît mai mult posibil, existînd varianta ca, pînă vineri, cînd are loc antrenamentul oficial, naţionala să se pregătească pe terenul de rugby sau chiar la baza sportivă SNC. Totuşi, aseară, tricolorii s-au antrenat pe Stadionul “Farul”, luînd un prim contact cu gazonul. În privinţa echipei de start pentru sîmbătă, Piţurcă pare să fi ales varianta cu doi închizători, Mureşan şi Chivu, ultimul urmînd să aibă sarcini mai ofensive.