Biletele VIP la concertul „The Black Eyed Peas” au fost puse în vînzare

700 de bilete VIP pentru concertul „The Black Eyed Peas” de la Arenele Romane din Bucureşti, pentru locurile din două sectoare special amenajate, au fost puse în vînzare ieri, în reţeaua Bilet.ro, la preţul de 150 de lei. Concertul trupei „The Black Eyed Peas” face parte dintr-un turneu, în care formaţia va concerta în 13 ţări, printre care şi România. În deschiderea concertului va cînta şi interpretul român Smiley.

Trupa „Black Eyed Peas” a debutat pe piaţa muzicală în anul 1998, cu albumul „Behind the Front”, iar pînă în prezent, a vîndut peste 20 de milioane de albume în toată lumea şi a cîştigat trei premii Grammy. Formaţia a devenit cunoscută cu al treilea album, „Elephunk” (iunie 2003), care include hiturile „Where Is the Love?” şi „Let\'s Get It Started”. Următorul album, „Monkey Business”, care conţine hiturile „Don\'t Phunk With My Heart”, „My Humps” şi „Pump It”, a fost primul care a ocupat locul 1 în topuri şi a fost premiat de trei ori cu platină, în 2005. În prezent, grupul „Black Eyed Peas” lucrează la un nou material discografic care se va intitula „From Roots To Fruits” şi care va fi lansat la sfîrşitul anului 2007.